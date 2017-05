Traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine - Service de traversier aux 40 minutes le 13 mai, entre 6 h 30 et 9 h







QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Direction de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine informe sa clientèle qu'elle effectuera son exercice d'urgence annuel le samedi 13 mai 2017 afin de se conformer à la réglementation maritime et d'assurer la sécurité des passagers, des membres d'équipage et de la préservation de l'environnement.

Cet exercice se tiendra de 6 h 30 à 9 h, durant cette période le service de traversiers sera offert toutes les 40 minutes, selon l'horaire suivant :

Départs de Tadoussac : 6 h 40, 7 h 20, 8 h, 8 h 40, 9 h 20 et 9 h 40.

Le service simultané des deux rives aux 20 minutes reprendra à 9 h 40.

Cet exercice, qui implique une simulation, inclura la participation de nombreux premiers répondants de la région à bord du NM Félix-Antoine-Savard, accosté au quai de Tadoussac.

Rappelons que la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine est en service 24 heures par jour, 365 jours par année. En haute saison, elle emploie plus de 110 personnes. Les traversiers transportent annuellement plus de 1,5 million de passagers et 831?000 véhicules.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 12:48 et diffusé par :