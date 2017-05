Invitation aux médias - Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, vous invitent au lancement de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation.

Date : Le vendredi 12 mai 2017



Heures : Séance d'information technique pour les médias

10 h 15





Prise d'images

11 h 00





Conférence de presse

11 h 15



Endroit : École de technologie supérieure

Maison des étudiants

1220, rue Notre-Dame Ouest

Montréal (Québec) H3C 1K5

(Plusieurs places de stationnement au sous-sol)

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Caroline Renauld à l'adresse courriel suivante : caroline.renauld@economie.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 12:52 et diffusé par :