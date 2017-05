La 121e édition de la Foire de Canton s'est conclue sur une croissance de 6,9 pour cent de son chiffre d'affaires.







GUANGZHOU, Chine, 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- La 121e édition de la Foire chinoise de l'import-export (encore appelée Foire de Canton ou « La Foire ») s'est terminée sur une croissance régulière à la fois en termes de volume d'affaires et de nombre d'acheteurs. Au cours de la Foire, le chiffre d'affaires total des exportations, de 206,36 milliards de yuans (30,02 milliards USD), a affiché une augmentation de 6,9 pour cent par rapport à l'année précédente.

L'augmentation concerne à la fois le nombre et le calibre des acheteurs étrangers.

La 121e édition de la Foire de Canton a également enregistré une croissance soutenue du nombre d'acheteurs. Le nombre total d'acquéreurs internationaux et de participants a atteint 196 490 personnes, ce qui correspond à une augmentation de 5,87 pour cent par rapport à la 119e édition de cet événement, en 2016.

Le nombre d'acheteurs en provenance des Amériques est celui qui a connu la croissance la plus importante (9,6 pour cent par rapport à l'an dernier), alors que ceux originaires du Japon, des États-Unis, du Canada et de l'Australie représentaient 12,57 pour cent, 5,84 pour cent, 4,53 pour cent et 6,75 pour cent de plus respectivement, par rapport à l'année précédente. Parmi les visiteurs des pays et régions de la Nouvelle route de la soie, 88 574 acheteurs ont été recensés, soit une hausse de 8,55 pour cent.

Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur adjoint du Centre chinois de commerce extérieur a dit : « La Foire de Canton a pour but de fournir une plateforme complète d'exposition et de services, tant pour les exposants que pour les acheteurs internationaux. Environ 1 119 entreprises de chaîne internationale ont pris part à la Foire cette année. Parmi les 250 commerces de détail les plus importants récemment annoncés en 2017, 109 ont rejoint la 121e édition de la Foire de Canton, dont Walmart, Walgreen, Carrefour, Aldi, Tesco et Amazon. »

La Foire évolue : les exposants investissent plus dans la conception et la recherche et développement.

Cette année, la Foire s'est particulièrement concentrée sur la promotion du commerce extérieur et sur la prise en charge des réformes structurelles liées aux approvisionnements. De nombreux exposants comme Haier, Midea, TCL et Galanz ont réalisé d'importants investissements en conception de produit et en recherche et développement, afin de favoriser les avantages concurrentiels en matière de technologie, qualité et service, ainsi que pour développer leur activité dans le segment supérieur de la chaîne de valeur.

« La Foire de Canton n'est pas seulement une plateforme de commerce international ; nous tirons également parti d'une connaissance du marché mondial, accumulée au cours de six décennies, afin d'aider les exposants à fabriquer des produits qui s'adressent de différentes manières à des acheteurs internationaux », a ajouté Xu Bing.

La 122e édition de la Foire de Canton, qui ouvrira ses portes le 15 octobre 2017, sera une nouvelle plateforme exceptionnelle d'exposition qui fournira d'excellents services d'assistance à tous les participants.

À propos de la Foire de Canton

Deux fois par an (au printemps et à l'automne), depuis 1957, la Foire chinoise de l'import-export également connue en tant que Foire de Canton, se tient à Guangzhou.

Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

