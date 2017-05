Web of Science s'associe à Digital Measures pour faciliter la communication en temps réel des activités du corps enseignant







Grâce à l'intégration de contenus via des appels API réguliers, les abonnés gagnent du temps lors de la saisie des données avec des mises à jour sans heurts et une plus grande précision

PHILADELPHIE, 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- Pour de nombreux établissements d'enseignement, actualiser les activités et les profils de leur corps enseignant est un laborieux exercice de saisie de données. Grâce au nouveau partenariat entre Clarivate Analytics et Digital Measures, les contenus Web of Science et InCites sont désormais intégrés dans Activity Insighttm, le logiciel de Digital Measures pour la communication des activités du corps enseignant, permettant la mise à jour en temps réel du profil des enseignants. L'intégration utilise des appels d'API dans les contenus Web of Science afin de garder les activités actuelles et pertinentes des enseignants.

Plus d'un siècle de couverture générale des recherches les plus importantes réalisées dans le monde a porté le nombre des références citées dans Web of Science à plus de 1 milliard, et ce n'est pas fini. Or, la gestion d'un tel volume de références peut se révéler difficile pour les administrateurs académiques.

« Nous nous sommes donné comme priorité de faciliter la saisie des données pour nos clients Activity Insight », explique Matt Bartel, PDG et fondateur de Digital Measures. « Permettre au corps enseignant de s'intégrer automatiquement à Web of Science, l'une des bases de données de citations les plus grandes et les plus respectées dans le monde, témoigne de notre volonté d'accroître l'efficience et d'aider nos clients à économiser beaucoup de temps. Les membres du corps enseignant font un travail remarquable, et c'est là une étape importante pour les aider à faire connaître leurs réalisations au public ».

Avec ce partenariat, les abonnés actuels à Web of Science ont accès à toute la liste des contenus intégrés :

Arts & Humanities Citation Index

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Book Citation Index

Emerging Sources Citation Index

Conference Proceedings Citation Index ? Science/Social Sciences and Humanities Edition

InCites

« Ce partenariat nous permet de continuer notre expansion dans le secteur adressable des outils de flux de travaux dans la recherche afin que les clients actuels et futurs puissent maximiser l'usage qu'ils font des contenus Web of Science », explique Emmanuel Thiveaud, responsable de la recherche analytique chez Clarivate. « Nous sommes très heureux de continuer à créer de précieux partenariats qui permettent à nos clients mutuels de répondre efficacement aux besoins du corps enseignant en termes de gestion et d'évaluation avec des données et des indicateurs dignes de confiance ».

Pour plus d'informations sur la manière d'importer directement des contenus et des données d'analyse depuis Web of Science dans Activity Insight, contactez soit Jim Samuel chez Clarivate ou Stacy Becker chez Digital Measures.

Clarivate Analytics

Clarivatetm Analytics accélère le rythme de l'innovation en fournissant des informations et des analyses fiables à ses clients partout dans le monde pour leur permettre de découvrir, protéger et commercialiser de nouvelles idées, avec plus de rapidité. Anciennement l'entreprise de propriété intellectuelle et des sciences de Thomson Reuters, nous détenons et exploitons une collection des plus grandes entreprises par abonnement axées sur la recherche scientifique et universitaire, l'analytique des brevets et les normes réglementaires, l'intelligence pharmaceutique et biotechnologique, la protection des marques, la protection des marques de domaine et la gestion de la propriété intellectuelle. Clarivatetm Analytics est désormais une société indépendante qui compte plus de 4 000 employés, opère dans 100 pays et détient les marques connues qui comprennent Web of Sciencetm, Cortellistm, Thomson Innovationtm, Derwent World Patents Indextm, CompuMarktm, MarkMonitor® and Techstreettm, entre autres. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site clarivate.com.

Digital Measures

Digital Measures se consacre exclusivement à la gestion, à la communication et au flux de tâches des données Web pour les universités. Plus de 250 000 professeurs d'université dans 60 % des plus grandes universités aux Etats-Unis et des universités dans plus de 15 pays font confiance à Activity Insighttm, sa solution à la pointe du secteur pour la communication des activités du corps enseignant. Cette société, qui a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, a été fondée en 1999. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur digitalmeasures.com.

