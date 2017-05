Rapport de trafic de Fraport - avril 2017 : l'aéroport de Francfort enregistre une croissance à deux chiffres du trafic de passagers







Des résultats positifs aidés par les dates des vacances de Pâques - Les aéroports du groupe Fraport enregistrent également une hausse du trafic

En avril 2017, l'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli quelque 5,4 millions de passagers, ce qui représente une augmentation de 10,0 %. Ainsi, pour la première fois depuis décembre 2011, le trafic mensuel a de nouveau enregistré une croissance à deux chiffres à FRA. Par ailleurs, le précédent record d'avril 2015 a été dépassé d'environ 367 000 passagers. Cette croissance a été aidée par les dates des vacances de Pâques en avril de cette année, qui ont stimulé le voyage en particulier dans les destinations de loisir d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord. Le volume de marchandises (fret + courrier aériens) de FRA a augmenté de 1,9 % durant le mois considéré, pour atteindre 185 340 tonnes métriques. Cependant, cette augmentation a été nuancée par un ralentissement de la production pendant la période de Pâques, restant ainsi sous la moyenne comparativement aux taux de croissance enregistrés en cumul annuel. Les mouvements d'avions ont augmenté de 1,5 % pour totaliser 39 580 décollages et atterrissages. Les masses maximales au décollage (MTOW) accumulées ont affiché une légère hausse de 0,4 %, pour atteindre près de 2,5 millions de tonnes métriques, établissant ainsi un nouveau record pour le mois d'avril.

Le portefeuille international de Fraport AG a fait état de résultats positifs dans tous les aéroports du groupe en avril 2017. L'aéroport de Ljubljana (LJU) dans la capitale slovène a enregistré un bond de 31,5 % de son trafic en totalisant 132 239 passagers. Au Pérou, l'aéroport de Lima (LIM) a accueilli environ 1,6 million de passagers en avril 2017, soit une hausse de 13,5 %. Les aéroports Twin Star de Varna (VAR) et de Bourgas (BOJ), sur la côte bulgare de la mer Noire, ont enregistré, combinés, une augmentation de 35,9 % du trafic en desservant 78 165 passagers. En Turquie, l'aéroport d'Antalya (AYT) a accueilli près de 1,5 million de passagers, ce qui représente une progression de 17,7 %. À l'aéroport d'Hanovre (HAJ), au Nord de l'Allemagne, le trafic a augmenté de 11,9 % pour atteindre 464 474 passagers. L'aéroport de Pulkovo (LED) à Saint-Pétersbourg, en Russie, a également enregistré de bons résultats, desservant quelque 1,1 million de passagers, soit une augmentation de 27,6 %. À l'aéroport de Xi'an (XIY), en Chine, le trafic a augmenté de 14,0 % avec environ 3,4 millions de passagers. Le portefeuille international de Fraport est désormais composé de 14 aéroports grecs, qui ont été rachetés et consolidés au sein du groupe pendant le mois d'avril 2017 faisant l'objet de ce rapport. Les communications régulières concernant l'évolution du trafic dans ces 14 aéroports grecs débuteront avec la publication du rapport de trafic de mai 2017.

RAPPORT DE TRAFIC DE FRAPORT Avril 2017 Aéroports du groupe Fraport1 Avril 2017 Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Aéroports totalement consolidés Part (%) Mois % DELTA Mois % DELTA Mois % DELTA FRA Francfort Allemagne 100,00 5 428 203 10,0 182 699 2,5 39 580 1,5 LJU Ljubljana Slovénie 100,00 132 239 31,5 879 3,3 2 661 2,3 LIM Lima Pérou2 70,01 1 562 986 13,5 20 588 -0,5 14 750 5,0 Fraport Twin Star 60,00 78 165 35,9 1 042 -29,0 855 2,9 BOJ Bourgas Bulgarie 60,00 20 031 -1,1 1 033 -28,4 276 -11,5 VAR Varna Bulgarie 60,00 58 134 56,1 9 -64,7 579 11,6 Aéroports du groupe Fraport1 Cumul annuel (CA) 2017 Passagers Marchandises Mouvements Aéroports totalement consolidés CA % DELTA CA % DELTA CA % DELTA FRA Francfort Allemagne 18 552 654 3,9 710 650 5,3 144 110 -0,5 LJU Ljubljana Slovénie 420 594 21,6 3 602 10,3 9 860 9,3 LIM Lima Pérou2 6 388 932 9,1 81 433 -0,5 59 209 4,6 Fraport Twin Star 204 198 17,0 4 543 -1,6 2 655 0,4 BOJ Bourgas Bulgarie 52 452 -4,2 4 418 -3,4 873 -14,2 VAR Varna Bulgarie 151 746 26,7 125 > 100,0 1 782 9,5 Aéroports du groupe Fraport1 Avril 2017 Fraport Aéroports totalement consolidés Part (%) FRA Francfort Allemagne 100,00 LJU Ljubljana Slovénie 100,00 LIM Lima Pérou2 70,01 Fraport Twin Star 60,00 BOJ Bourgas Bulgarie 60,00 VAR Varna Bulgarie 60,00 Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A+B 73,40 Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A 73,40 SKG Kérkyra (Corfou) Grèce 73,40 PVK La Canée (Crète) Grèce 73,40 KVA Céphalonie Grèce 73,40 CHQ Kavala Grèce 73,40 CFU Aktion/Préveza Grèce 73,40 EFL Thessalonique Grèce 73,40 ZTH Zante Grèce 73,40 Aéroports régionaux de Fraport en Grèce B 73,40 JMK Mykonos Grèce 73,40 JSI Skiathos Grèce 73,40 JTR Santorin (Thira) Grèce 73,40 KGS Kos Grèce 73,40 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 RHO Rhodes Grèce 73,40 SMI Samos Grèce 73,40 Aéroports consolidés par mise en équivalence[2] AYT Antalya Turquie 51,00 1 456 458 17,7 n.d. n.d. 10 127 16,2 HAJ Hanovre Allemagne 30,00 464 474 11,9 1 174 -44,8 6 044 -7,1 LED Saint- Pétersbourg Russie 25,00 1 147 043 27,6 n.d. n.d. 11 526 16,7 XIY Xi'an Chine 24,50 3 397 192 14,0 20 694 11,8 26 112 12,3 Aéroports consolidés par mise en équivalence[2] AYT Antalya Turquie 3 571 796 -0,5 n.d. n.d. 25 886 1,4 HAJ Hanovre Allemagne 1 444 132 1,5 6 496 -4,7 21 688 -3,5 LED Saint- Pétersbourg Russie 4 046 083 25,9 n.d. n.d. 42 387 17,6 XIY Xi'an Chine 13 233 090 14,3 78 291 6,9 101 612 10,3 Aéroport de Francfort3 Avril 2017 Mois % DELTA CA 2017 % DELTA Passagers 5 428 562 10,0 18 553 804 3,9 Marchandises (fret et courrier) 185 340 1,9 721 104 4,8 Mouvements d'avions 39 580 1,5 144 110 -0,5 MTOW (en tonnes métriques)4 2 489 932 0,4 9 175 204 -1,8 PAX/vol-PAX5 146,1 7,7 138,4 4,4 Coefficient d'occupation (%) 80,2 76,4 Taux de ponctualité (%) 78,8 80,0 Aéroport de Francfort Part PAX % DELTA6 Part PAX % DELTA6 Répartition régionale Mois CA Vols continentaux 62,9 10,1 60,8 4,4 Allemagne 11,2 2,1 11,8 3,0 Europe (hors Allemagne) 51,7 12,0 49,0 4,7 Europe de l'Ouest 43,5 12,9 41,0 4,9 Europe de l'Est 8,2 7,5 8,0 3,6 Vols intercontinentaux 37,1 10,0 39,2 3,2 Afrique 4,5 26,3 4,6 9,8 Moyen-Orient 5,7 8,7 6,4 4,8 Amérique du Nord 12,2 9,0 11,9 1,1 Amérique centrale et du Sud 3,7 3,5 4,5 1,7 Extrême-Orient 11,0 8,2 11,9 2,6 Australie 0,0 n.d. 0,0 n.d.

Informations

Définitions :

1. D'après la définition de l'ACI (Conseil international des aéroports) : Passagers : trafic commercial uniquement (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit), Marchandises : trafic commercial et non commercial (comptabilisation unique pour arr. + dép. en excluant les transits, en tonnes métriques), Mouvements : trafic commercial et non commercial (arr. + dép.) ;

2. Chiffres préliminaires ;

3. D'après la définition de Fraport : Passagers : trafic commercial et non commercial (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit, y compris l'aviation générale), Marchandises : trafic commercial et non commercial (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit, en tonnes métriques), Mouvements : trafic commercial et non commercial (arr. + dép.) ;

4. Trafic entrant uniquement ;

5. Trafic régulier et trafic charter ;

6. Variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; * Fret et courrier

