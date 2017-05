Le secteur du pétrole et du gaz de l'Alberta bénéficiera d'un investissement de 21 millions de dollars pour les technologies propres







CALGARY, le 11 mai 2017 /CNW/ - L'exploitation des ressources naturelles du Canada par des méthodes moins polluantes et plus responsables nous permettra de faire prospérer notre économie en créant des emplois de qualité pour la classe moyenne et contribuera à réduire l'impact environnemental et à améliorer la performance du secteur pétrolier et gazier du Canada au chapitre des émissions. Les citoyens et le gouvernement du Canada partagent l'ambition de contrer les changements climatiques et d'opérer une transition vers une économie à croissance propre en vue d'offrir un environnement plus sain aux générations futures.

À cette fin, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, a annoncé aujourd'hui l'affectation de 21 millions de dollars à l'appui de trois projets de technologies propres pour réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier en Alberta. Il était accompagné du ministre du Développement économique et du Commerce de l'Alberta, l'h onorable Deron Bilous, et de la présidente-directrice générale d'Alberta Innovates, Laura Kilcrease.

Les projets sont financés par le Programme de technologies pétrolières et gazières propres de Ressources naturelles Canada, doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars sur deux ans destinés au développement de technologies qui réduiront les émissions associées aux hydrocarbures.

L'accélération du développement de technologies propres est une composante essentielle de la stratégie du gouvernement du Canada visant à favoriser une croissance économique durable et la décarbonation de l'économie.

Par ailleurs, à l'occasion de la Conférence sur le développement économique des Autochtones organisée par le Canadian Council for Aboriginal Business à Calgary, le ministre Carr prononcera un discours liminaire sur l'importance des contributions des communautés autochtones à la prospérité de l'économie canadienne. Le ministre rencontrera également des dirigeants autochtones pour discuter des possibilités de promouvoir les entreprises autochtones et pour chercher des moyens de surmonter les obstacles.

Citations

« Les entreprises canadiennes du secteur des sables bitumineux évoluent et innovent constamment. En plus de créer des emplois, le développement et l'adoption de technologies propres contribueront à renforcer la compétitivité du Canada sur la scène mondiale pendant des années. »

Jim Carr

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« L'Alberta est le chef de file de l'énergie et de l'environnement dont le monde a besoin pour le XXIe siècle. C'est pourquoi nous travaillons de concert avec le gouvernement fédéral et l'industrie à la recherche de nouvelles façons de réduire les émissions de carbone et les coûts d'exploitation de notre secteur pétrolier et gazier. Ensemble, nous sommes en train de bâtir une économie plus diversifiée et plus résiliente pour l'avenir - et nous rehaussons la qualité de vie de la population albertaine. »

Deron Bilous

Ministre du Développement économique et du Commerce de l'Alberta

Liens pertinents

http://www.rncan.gc.ca/energie/science/programmes-financement/18473

http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-fr.html

