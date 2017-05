KPS Capital Partners vise à faire l'acquisition de TaylorMade d'adidas







NEW YORK, 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui, grâce à une filiale nouvellement formée, avoir signé un accord définitif pour l'acquisition de TaylorMade Golf Company ? y compris les marques TaylorMade, Adams et Ashworth (collectivement, « TaylorMade ») ? d'adidas AG pour un montant total de 425 millions USD, dont près de la moitié sera payée en numéraire et le solde se décomposant en billets garantis et contreparties conditionnelles.

Fondé en 1979, TaylorMade, dont le siège est situé à Carlsbad, en Californie, est un principal concepteur et fabricant d'équipements de golf, de balles de golf et d'accessoires haute performance, avec des produits innovateurs à la pointe de l'industrie, tels que les bois-métal M1, les fers M2 et les balles de golf TP5. TaylorMade joue un rôle essentiel dans le PGA TOUR avec l'un des portefeuilles d'athlètes les plus solides en golf, dont six joueurs classés dans le Top 12 actuel du palmarès mondial.

David Shapiro, un associé directeur chez KPS, a déclaré : « TaylorMade est l'une des marques prééminentes d'équipement de golf dans le monde entier, avec des produits de pointe qui offrent constamment aux consommateurs un avantage distinct sur la concurrence en termes de performances. Nous attendons avec impatience de travailler avec le président-directeur général David Abeles, son équipe de direction et tous les employés de TaylorMade dans le monde entier pour nous appuyer sur cette excellente plateforme en stimulant la croissance, tant par la croissance organique que par des acquisitions stratégiques. La combinaison de cette marque emblématique et des antécédents de KPS, de faire oeuvre constructive avec les équipes de gestion talentueuses dans le but d'améliorer les entreprises, constitueront la base idéale pour la croissance future de TaylorMade ».

David Abeles, président-directeur général chez TaylorMade, a déclaré : « c'est le début d'une nouvelle ère passionnante pour TaylorMade et notre équipe de direction toute entière est heureuse de s'associer à KPS dans cette prochaine étape de notre croissance et le développement continu de nos marques, entreprises et personnes. L'équipe TaylorMade est profondément attachée à fabriquer les équipements de golf axés sur la performance les plus techniquement avancés et cette mission ne changera jamais. Compte tenu de leur vision stratégique, leurs ressources opérationnelles et leur accès au capital important, KPS est le partenaire idéal pour aider TaylorMade à miser sur sa forte dynamique ».

La finalisation de la transaction est prévue plus tard en 2017, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et du respect des conditions de clôture habituelles.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a fait office de conseiller juridique et Deutsche Bank Securities Inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de KPS.

À propos de TaylorMade Golf Company

TaylorMade Golf, dont le siège est situé à Carlsbad, en Californie, est le principal fabricant d'équipements de golf et de balles de golf haute performance et une force majeure dans le PGA TOUR. Avec des produits innovants à la pointe de l'industrie, tels que les bois-métal M1, les fers M2 et les balles de golf TP5, TaylorMade possède l'un des portefeuilles d'athlètes les plus solides en golf, avec six joueurs dans le Top 12 actuel du palmarès mondial. Parmi les principaux athlètes, on compte le numéro 1 mondial Dustin Johnson, le numéro 2 mondial Rory McIlroy, le numéro 3 mondial Jason Day, le champion du Masters Sergio Garcia, le champion olympique Justin Rose et la recrue du PGA TOUR numéro 12 mondial Jon Rahm.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS gère les KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement qui compte environ 5,3 milliards USD d'actifs sous gestion. Depuis plus de deux décennies, les associés de KPS ont travaillé exclusivement pour réaliser d'importantes plus-values du capital en investissant des participations majoritaires dans des sociétés industrielles et manufacturières à travers un large éventail d'industries, y compris les matériaux de base, les produits de marque consommateur, de soins de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS est une société mondiale de placement privé, avec des bureaux à New York et à Francfort. KPS, par l'intermédiaire de filiales, a obtenu des succès remarquables en Europe, en faisant l'acquisition d'entreprises ou d'actifs des grandes entreprises européennes, dont : Bosch Group, ThyssenKrupp AG, Gütermann Holdings, Waterford Wedgwood Plc, Daimler et adidas AG (en attente). KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec les équipes de gestion talentueuses dans le but d'améliorer les entreprises et génère des rentabilités de capitaux engagés par l'amélioration structurelle de la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité de son portefeuille de sociétés, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur son levier financier. Les sociétés du portefeuille de KPS Fund enregistrent un chiffre d'affaires annuel total d'environ 3,9 milliards USD, exploitent 103 sites de production dans 24 pays et emploient environ 40 000 associés, directement et par le biais de joint-ventures à l'échelle mondiale. La stratégie de placement de KPS et ses sociétés de portefeuille sont décrites en détail sur www.kpsfund.com.

