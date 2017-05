La 121e Foire de Canton s'est terminée avec un chiffre d'affaires en hausse de 6,9 %







GUANGZHOU, Chine, 11 mai 2017 /CNW/ - La 121e Foire d'import-export de Chine (Foire de Canton ou « la Foire ») s'est terminée sur une note de croissance soutenue en termes aussi bien du volume d'affaires que du nombre d'acheteurs. Le chiffre d'affaires des exportations réalisé à la Foire s'est accru de 6,9 % sur douze mois, atteignant 206,36 milliards de yuans (30,02 milliards de dollars américains).

Le nombre et la qualité des acheteurs étrangers ont tous deux augmenté

La 121e édition de la Foire a vu croître progressivement le nombre d'acheteurs. En effet, le nombre total d'acheteurs et de participants internationaux s'est porté à 196,490, soit une augmentation de 5,87 % par rapport à la 119e Foire de Canton en 2016.

Le nombre d'acheteurs provenant des Amériques a le plus augmenté, soit de 9,6 % sur douze mois, tandis que le nombre d'acheteurs du Japon, des États-Unis, du Canada et de l'Australie a augmenté de 12,57 %, de 5,84 %, de 4,53 % et de 6,75 %, respectivement, d'une année sur l'autre. Au total, 88 574 acheteurs issus des pays et régions visés par l'initiative Une ceinture, une route ('One Belt, One Road), en hausse de 8,55 % par rapport à l'année précédente, ont participé à cette édition.

Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur adjoint du Centre de commerce international de Chine, a déclaré : « La Foire de Canton se veut une plateforme complète d'exposition et de services pour les exposants et les acheteurs mondiaux. Environ 1 119 entreprises de chaîne internationale y ont participé cette année. De fait, 109 des 250 principaux distributeurs nouvellement annoncés en 2017, dont Walmart, Walgreen, Carrefour, Aldi, Tesco et Amazon, font leur début à la 121e Foire de Canton. »

La Foire a évolué et les exposants investissent davantage dans la conception et la R-D

La Foire de cette année était principalement axée sur la promotion du commerce extérieur et le soutien aux réformes structurelles de l'offre. De nombreux exposants, tels que Haier, Midea, TCL et Galanz, investissent énormément dans la conception de produits et la R-D pour conforter leurs avantages concurrentiels dans les domaines des technologies, de la qualité et du service, et élargir leur activité dans le segment supérieur de la chaîne de valeur.

« La Foire de Canton n'est pas seulement une plateforme de commerce international; elle nous sert également de levier pour mettre à profit notre connaissance du marché international, acquise depuis six décennies, et aider les exposants à proposer des produits qui intéressent à bien des égards plus d'acheteurs internationaux », a ajouté Xu Bing.

La 122e Foire de Canton ouvrira ses portes le 15 octobre 2017, et tous les participants peuvent s'attendre d'ores et déjà à une autre plateforme d'exposition exceptionnelle et à des services de soutien supérieurs.

