Montréal domine le classement nord-américain des destinations de congrès internationaux en 2016 selon ICCA







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Montréal reprend cette année le titre de ville qui accueille le plus grand nombre de congrès internationaux en Amérique du Nord selon le classement Country and City rankings 2016 de l'International Congress and Convention Association (ICCA). En effet, Montréal surpasse des destinations telles que Toronto, Vancouver, New York, Chicago et Washington en accueillant 76 événements au Palais des congrès de Montréal, dans les universités et les hôtels de Montréal. Ces événements ont réuni près de 37 000 voyageurs d'affaires et congressistes dans la métropole, soit 21 % de plus que la ville placée au second rang. Il faut remonter à 2013 pour retrouver la métropole au sommet du classement nord-américain.

« L'excellent travail réalisé par le Palais des congrès et ses Ambassadeurs, par Tourisme Montréal et tous les partenaires touristiques et institutionnels, continue de générer des résultats exceptionnels comme cette première position dans le classement international de l'ICCA », indique Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal.

« Montréal est une ville où il est facile de faire des affaires. Elle se distingue par la synergie de ses partenaires, la qualité des services offerts par les experts locaux, la qualité des interactions avec les influenceurs des différents secteurs d'activités sans oublier l'augmentation du nombre de vols qui rend la métropole plus accessible que jamais. J'aimerais souligner l'excellent travail de tous! », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Je félicite les efforts collectifs qui permettent un tel positionnement à l'international pour Montréal. Le tourisme d'affaires est d'une importance capitale pour les membres hôteliers montréalais », affirme Eve Paré, présidente-directrice générale de l'Association des ho?tels du Grand Montre?al.

Des congressistes satisfaits

Par ailleurs, une fois les congrès confirmés, Montréal et le Palais répondent aux attentes et exigences des organisateurs de congrès et à leurs délégués. En effet, un sondage réalisé par la firme de recherche Ipsos, pour le compte de Tourisme Montréal, révèle que 95 % des touristes « agrément et affaires » se sont dits satisfaits de leur expérience de séjour à Montréal en 2016. Fait important, 97 % des touristes d'affaires recommanderaient un séjour à Montréal à leur entourage. « Nous offrons une infrastructure qui répond aux besoins des grandes associations internationales et nous sommes fiers de participer au rayonnement de la métropole à titre de destination de premier plan », mentionne Chrystine Loriaux, directrice du marketing et des communications pour le Palais des congrès.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est l'organisme responsable d'assumer le leadership de l'effort concerté de promotion et d'accueil pour le positionnement de la destination de Montréal sur les marchés des voyages d'agrément et d'affaires et d'orienter le développement du produit touristique montréalais sur la base de l'évolution constante des marchés. Pour plus de renseignements, visitez le site www.mtl.org.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité et finaliste au prix du Meilleur centre de congrès au monde (AIPC), le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements et génère d'importantes recettes touristiques et intellectuelles pour Montréal et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal; ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. congresmtl.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 11:40 et diffusé par :