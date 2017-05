Level 3 reconnait la diversité et l'intégration dans le cadre d'activités festives qui auront lieu pendant une semaine







Publication du deuxième Rapport annuel sur la diversité et l'intégration

BROOMFIELD, Colorado, 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- Á l'approche de la Journée mondiale de la diversité culturelle des NationsUnies pour le dialogue et le développement, Level 3 Communications (NYSE : LVLT) organise sa propre célébration pendant une semaine pour la reconnaissance de l'importance de la diversité et de l'intégration dans le milieu professionnel. La Semaine de la diversité et de l'intégration de Level 3, qui a pour thème Minds Wide Open (« esprits grands ouverts »), aura lieu du 15 au 19 mai. La semaine présentera différents intervenants qui illustreront la diversité des employés travaillant chez Level 3, et comment ils ont bénéficié de ces différences. Le deuxième Rapport annuel sur la diversité et l'intégration chez Level 3 sera aussi distribué.

Consultez le communiqué de presse multimédia interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8085055-level-3-diversity-inclusion-report/

Faits Essentiels :

La Semaine de la diversité et de l'intégration de Level 3 est précurseur de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement des Nations Unies, qui se tiendra le dimanche 21 mai.

Level 3 offrira trois évènements mondiaux distincts pour les employés :

« Identité de genre et diversité transgenre sur le lieu de travail », présenté par Ryan Sallans , un conférencier de renommée mondiale, spécialiste des questions sur l'identité, consultant, et auteur spécialisé dans les soins de santé, l'intégration sur le campus et les enjeux liés au milieu de travail qui affectent la communauté transgenre ainsi que la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer (LGBTQ).

Table ronde de vétérans, parrainée par le Veterans Employee Resource Group (VERG) de Level 3, où d'anciens militaires discuteront de leur expérience à leur entrée dans le service, ce qu'ils ont appris pendant leur service, les enjeux auxquels ils ont du faire face quand ils l'ont quitté, et leur transition vers un environnement d'entreprise.



Discussion des préjugés inconscients (ou implicites), un atelier ayant pour but d'aider les employés de Level 3 à comprendre les préjugés personnels susceptibles d'avoir des conséquences négatives en milieu de travail.

Level 3 a publié son deuxième Rapport sur la diversité et l'intégration annuel qui apporte une vision interne des efforts de la société dans la promotion des principes de diversité et d'intégration.

Level 3 emploie près de 13 000 personnes sur six continents.

Plus de 24 % des employés de Level 3 participent à des Groupes d'informations et d'échanges des employés où les membres peuvent entrer en contact et partager avec leurs collègues qui peuvent avoir des intérêts et des enjeux similaires. Ces groupes sont les suivants : Femmes, Vétérans, Millennial Minds , LGBT, Latinos, Amis (employés handicapés/malades/souffrant de douleur chronique), Communauté globale, Analyse prédictive et Science décisionnelle et Gestionnaires de personnes.

Citations clés :

Mary Beth McGrath, Senior Vice President of Global Talent Management , Level 3

« Level 3 s'engage à accueillir des cultures et des points de vues différents. Cette année, notre thème pour la Semaine de la diversité et de l'intégration est « Minds Wide Open » (esprits grand ouverts), où nous nous efforçons également de faire preuve d'ouverture d'esprit quand il s'agit d'entendre les avis des autres, de faire preuve d'ouverture d'esprit pour voir au-delà de nos frontières, qu'elles soient géographiques, mentales ou autres, en examinant nos préjugés en termes de race, de genre, de préférence sexuelle, etc. »

Ressources supplémentaires :

Consultez le Rapport sur la diversité et l'intégration de Level 3.

Écoutez Mary Beth McGrath, SVP of Global Talent Management , discuter de la Semaine de la diversité et de l'intégration chez Level 3.

Pour en savoir plus sur les réseaux et de services avancés de Level 3, visitez www.level3.com.

À propos de Level 3 Communications

Level 3 Communications, Inc. (NYSE : LVLT) figure au classement Fortune 500 et fournit des services de communications aux niveaux local, national et mondial à une clientèle comprenant des entreprises, des gouvernements et des opérateurs. Level 3 offre un portefeuille complet de solutions sécurisées et managées, parmi lesquelles des solutions de fibres optiques et d'infrastructure, des communications voix et données basées sur l'IP, des services Ethernet étendus, la distribution de vidéos et de contenus, et des offres Cloud et d'hébergement en Datacenter. Level 3 répond aux besoins de ses clients sur plus de 500 marchés dans plus 60 pays grâce à sa plateforme de services mondiale servie par son propre réseau à fibres optiques sur trois continents et connectée via de larges infrastructures sous-marines. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.level3.com ou rejoignez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

© Level 3 Communications, LLC. Tous droits réservés. Level 3, Vyvx, Level 3 Communications, Level (3) et le logo Level 3 sont des marques de service déposées ou des marques de service appartenant à Level 3 Communications, LLC et/ou à l'une de ses filiales aux États-Unis ou et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de service, noms de produit, noms de sociétés ou logos inclus dans le présent document sont des marques de commerce ou des marques de service appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les services de Level 3 sont fournis par des filiales de Level 3 Communications, Inc

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et se basent sur les attentes ou convictions actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de performance et sont sujettes à certaines incertitudes et autres facteurs, qui sont en grande partie hors du contrôle de Level 3 et pourraient entraîner des différences considérables entre les événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les principaux facteurs susceptibles d'empêcher Level 3 d'atteindre les objectifs fixés comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la société à : réussir à intégrer l'acquisition de tw telecom ; gérer les risques associés à l'incertitude persistante dans l'économie mondiale ; accroître les revenus générés par ses services pour atteindre les résultats financiers et opérationnels ciblés ; maintenir et augmenter le trafic sur son réseau ; développer et maintenir des systèmes efficaces de soutien aux entreprises ; gérer les perturbations ou les pannes des systèmes et des réseaux ; éviter les violations des mesures de sécurité de son système informatique et de son réseau; développer de nouveaux services répondant aux besoins des clients et générant des marges acceptables ; gérer l'expansion future ou l'adaptation de son réseau pour rester compétitive ; défendre sa propriété intellectuelle et ses droits de propriété ; gérer les baisses continues ou accélérées des prix du marché pour les services de communications ; obtenir la capacité réseau nécessaire de la part d'autres fournisseurs et connecter son réseau avec d'autres réseaux dans des conditions favorables ; attirer et fidéliser des dirigeants et autres employés qualifiés ; intégrer avec succès les acquisitions futures ; gérer efficacement les risques politiques, juridiques, règlementaires, liés aux devises étrangères, et tout autre risque auquel la société est exposée en raison de ses activités internationales considérables ; limiter son exposition aux responsabilités éventuelles et satisfaire aux conditions générales de ses titres de créance. De plus amples informations concernant ces facteurs ainsi que d'autres facteurs importants sont disponibles dans les documents déposés par Level 3 auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis). Les déclarations figurant dans ce communiqué de presse doivent être évaluées à la lumière de ces importants facteurs. Level 3 n'a aucunement l'obligation, et décline expressément toute obligation, de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit suite à l'obtention de nouvelles informations, à la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Coordonnées Médias : Investisseurs : Francie Dudrey Mark Stoutenberg +1 720-888-5434 +1 720-888-2518 francie.dudrey@level3.com mark.stoutenberg@level3.com

