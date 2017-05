La CMM fera un rapport sur les inondations printanières et agira en matière d'aménagement du territoire







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a mandaté aujourd'hui la commission de l'aménagement à dresser un portrait des inondations printanières de mai 2017 et à formuler des recommandations en matière d'aménagement du territoire dans une perspective d'adaptation aux changements climatiques.

Comme le précise le maire de Montréal et président de la CMM, monsieur Denis Coderre, « les récentes inondations printanières ont eu des conséquences tragiques pour des milliers de foyers qui méritent aujourd'hui notre soutien et nos encouragements. Mais, il faut aussi tirer des leçons des événements des dernières semaines et mieux se préparer collectivement aux conséquences imprévisibles des changements climatiques. C'est pourquoi la commission de l'aménagement a été mandatée pour revoir les règles applicables aux plaines inondables avec, comme principal souci, l'amélioration de la sécurité publique, de la santé publique et le bien-être général de la population ».

Dans la réalisation de ce mandat, la commission devra faire état des observations recueillies lors de la crue des eaux. Un portrait du cadre légal et des règles applicables en matière d'aménagement de développement du territoire pour les plaines inondables, devra également être dressé. La commission devra en outre formuler des recommandations relativement à l'adaptation des outils d'aménagement et de développement du territoire dans une perspective d'adaptation aux changements climatiques.

La commission devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2017.

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit près de 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

