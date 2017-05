Les Bourses Pierre-Péladeau 2017 : Québecor remet 100 000 $ pour soutenir la relève entrepreneuriale







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour la 19e année consécutive, Québecor souligne la créativité, le talent et l'audace de la relève entrepreneuriale québécoise en octroyant les Bourses Pierre-Péladeau, d'une valeur totale de 100 000 $. Ce soutien financier permet à des étudiants universitaires de différents domaines d'études de concrétiser leur projet d'affaires et d'investir dans le développement de leur entreprise.

« Développer une culture entrepreneuriale forte au Québec a toujours été un engagement important pour Québecor. Les entrepreneurs sont essentiels à la diversification de notre économie et à la prospérité du Québec pour les années à venir. En offrant les Bourses Pierre-Péladeau, nous souhaitons valoriser l'excellence du travail de ces jeunes passionnés en affaires et permettre à leur entreprise de prendre leur envol », a déclaré le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Les bénéficiaires des Bourses Pierre-Péladeau 2017

Améliorer les soins de santé grâce au laser

Louis-Rafaël Robichaud et Simon Duval, de l'Université Laval, remportent la première Bourse Pierre-Péladeau, d'une valeur de 50 000 $, pour le développement de l'entreprise Femtum. Celle-ci développe les premiers lasers infrarouges à base de fibres optiques pour remplacer les scalpels traditionnels qui causent des dommages plus importants. Femtum souhaite que cet outil soit mis à profit dans le secteur médical.

Contribuer au développement durable du secteur de la nutrition animale

Également de l'Université Laval, Justine Richard-Giroux reçoit la deuxième Bourse Pierre-Péladeau, de 30 000 $, pour déployer le plan d'affaires de son entreprise, Exuvie. La jeune entrepreneure offre une solution innovante pour la gestion des matières résiduelles, dans le secteur de la nutrition animale, en utilisant un procédé de transformation écologique et économique.

Révolutionner le monde de l'emballage alimentaire

Nury Ardila et Mounia Arkoun, de l'École Polytechnique de Montréal, décrochent la troisième Bourse Pierre-Péladeau, d'une valeur de 20 000 $. Avec leur entreprise, ChitoPack, les deux étudiantes souhaitent prolonger la durée de conservation d'aliments, tels que la viande et le lait, grâce à un emballage actif qui interagit avec l'aliment pour empêcher la croissance microbienne.

Dans le but de stimuler la création d'entreprises auprès des jeunes, Québecor offre chaque année, depuis 1999, les Bourses Pierre-Péladeau et récompense ainsi trois projets qui se distinguent parmi ceux présentés au jury. Nommées en l'honneur du fondateur de Québecor, un entrepreneur visionnaire, ces bourses sont destinées aux étudiants de toutes les universités du Québec.

Le jury des Bourses Pierre-Péladeau 2017 était composé de :

M. Pierre Laurin, président du jury des Bourses Pierre-Péladeau, administrateur de sociétés, ancien directeur de HEC

Mme Manon Brouillette, présidente et chef de la direction, Vidéotron

Mme Sylvie Lalande, administratrice de sociétés

M. Adam Lapointe, président-directeur général, Soccrent

Mme Claire Léger, membre du conseil d'administration de Groupe St-Hubert

M. Marc Leroux, président, Priorat Capital inc.

Mme Geneviève Marcon, présidente de GM Développement

M. Érik Péladeau, président et chef de la direction, Groupe Lelys

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

