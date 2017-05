Le ministre Sébastien Proulx dévoile les projets retenus dans le cadre de l'édition 2017 d'École active

QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Près de 240 projets ont été retenus dans le cadre de l'édition 2017 d'École active. Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région...

BAIE-COMEAU, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir le développement de l'offre touristique québécoise et le rehaussement de l'attractivité de l'escale Baie-Comeau, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 99 990 $ à...