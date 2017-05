Invitation aux médias - Mise à l'essai de la navette autonome électrique NAVYA







Keolis Canada et NAVYA testeront la NAVYA ARMA au

Sommet mondial des transports publics de l'UITP

MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est lors du Sommet mondial des transports publics de l'UITP, qui se déroule dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal que sera dévoilée la première navette autonome électrique au Canada à rouler sur une voie publique balisée. Cette navette est conçue et fabriquée par la société française NAVYA et exploitée par Keolis Canada.

Les médias invités auront la possibilité de rouler à l'intérieur de la navette qui circulera sur un circuit prédéfini autour du parc Jean-Paul-Riopelle, près du Palais des congrès.

Les membres des équipes de Keolis et NAVYA, incluant les ingénieurs et les dirigeants des deux organisations, seront disponibles pour des entrevues et pour répondre à vos questions. Au cours de l'événement de trois jours, ils exposeront le potentiel de la navette au Canada et en Amérique du Nord ainsi que leur vision quant à la croissance des véhicules autonomes. La navette NAVYA ARMA a été déployée dans 9 pays et 35 sont actuellement en service.

DATE : Du 15 au 17 mai 2017



LIEU : Palais des congrès de Montréal

1001 Place Jean-Paul-Riopelle

Montréal, Québec

Pour toute question ou demande d'entrevue à ce sujet ou pour tester la navette NAVYA, veuillez entrer en contact avec Raphaëlle Cyr-Lelièvre.

