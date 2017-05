La maison sur le lac suisse construite par la famille créatrice de la haute couture sera vendue par une maison d'enchères favorisée par les célébrités







NEW YORK, 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le Château de Promenthoux, une résidence du dix-neuvième siècle construite en tant que résidence d'été pour Jean-Philippe Worth, fils du célèbre créateur de mode impérial Charles-Frederic Worth, largement reconnu comme ayant fondé le mouvement de la haute couture, et conçue par Stephen Sauvestre, l'architecte de la Tour Eiffel, arrive pour la première fois sur le marché ouvert en plus de 50 ans. La demeure historique sera vendue aux enchères par Concierge Auctions, une maison de vente d'immobilier de luxe favorisée par les célébrités et les vendeurs avertis du monde entier. La maison sur le lac sera vendue le 15 juin au meilleur enchérisseur.

Située sur la rive nord du Lac de Genève, la demeure, construite aux alentours de 1896, offre 1300 mètres carrés (14 000 pieds carrés) d'aménagements impressionnants dans un cadre de 3,7 hectares (9,1 acres) de forêt et de parc pittoresques, et la conception distinctive de piliers voutés des fondations de la Tour Eiffel est reproduite dans les piliers de pierre en forme d'arc de la maison sur le lac.

Intérieurement, sur quatre étages, la demeure offre quatre salles de réception d'une superficie équivalente à une salle de bal, huit chambres, six salles de bain, plusieurs cuisines, une bibliothèque, un bureau et des logements séparés pour le personnel. Plusieurs balcons offrent des vues panoramiques sur le lac et la demeure dispose également d'un port privé, apparemment l'un des plus grands du Lac de Genève. La conception unique de la maison, qui surplombe le lac, prévoit également un amarrage privé sous la demeure elle-même.

Malgré son emplacement isolé, la demeure n'est qu'à 25 kilomètres (15 milles) du centre-ville de Genève.

Linda Durand, membre de la famille qui vend la propriété, a déclaré : « C'est une merveilleuse demeure dans laquelle élever une famille, comme je l'ai fait. Nos enfants ont pu nager, faire de la voile, du ski nautique et de la planche à voile directement à partir de la maison. Son emplacement privé est idyllique, bien qu'elle ne soit qu'à cinq minutes de route de la ville la plus proche. »

Charlie Smith, conseiller européen de Concierge Auctions, a ajouté : « Il s'agit certainement d'une des demeures les plus significatives de la région de Genève ; l'histoire fascinante et les superbes éléments décoratifs d'époque merveilleusement préservés octroient à la propriété un vrai sens de glamour. Je m'attends à ce que la vente attire l'attention de financiers ou de professionnels des affaires basés en Suisse qui pourront apprécier la rare occasion qu'offre cette vente aux enchères d'acquérir une propriété unique dans un lieu très prisé. »

La propriété sera vendue au meilleur enchérisseur à la vente aux enchères du 15 juin. La propriété a déjà fait l'objet d'une offre discrète de 48 millions de francs. Les enchérisseurs intéressés devront se renseigner au sujet des exigences de résidence auprès du Canton de Vaud ? un complément d'information est disponible ici http://www.vd.ch/.

