La TD fournit conseils et assistance aux clients touchés par des inondations printanières







TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - En raison des inondations printanières au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, le Groupe Banque TD annonce son soutien immédiat pour les collectivités et les clients touchés par la catastrophe.

La TD offre conseils et assistance aux clients dans le besoin notamment par des options comme des reports de paiement, des mesures d'allégement des frais et des solutions de crédit souples, au besoin. De même, elle propose des accommodements personnalisés à ses clients commerciaux. TD Assurance agit aussi promptement pour aider ses clients en difficulté.

Nous encourageons les clients à communiquer avec la TD pour discuter de leur situation financière et obtenir un soutien personnalisé.

Les clients des Services bancaires personnels qui ont besoin d'aide peuvent passer à leur succursale, nous appeler au 1-800-895-4463 ou nous suivre sur Twitter (@Banque_TD).

Les clients de TD Assurance peuvent appeler au 1-866-454-8910 (TD Assurance) ou nous suivre sur Twitter (@TD_Assurance).

Par ailleurs, à compter du 11 mai 2017, la TD acceptera au nom de la Croix-Rouge canadienne des dons versés en succursale ou par l'intermédiaire de BanqueTel ou de BanqueNet. Pour soutenir directement les populations inondées du Québec, faites un don au Fonds de secours pour les inondations printanières - Québec.

La TD soutient aussi les opérations de secours en se joignant à quatre banques canadiennes pour verser conjointement 500 000 $ à la Croix-Rouge canadienne.

À propos du Groupe Banque TD

