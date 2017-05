TSO3 annonce les résultats des votes de l'Assemblée annuelle des actionnaires







QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - TSO 3 inc. (« TSO 3 ») (TSX: TOS), société novatrice dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procuration de la direction datée du 4 avril 2017 ont été élus administrateurs de TSO 3 . De plus, toutes les autres propositions soumises par la Direction ont été approuvées.

Élection des administrateurs

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

Noms Votes pour % pour Votes

contre %

contre Abstention %

d'abstention Germain Carrière 31 583 349 86,21 0 0 5 053 411 13,79 Pierre Désy 36 616 660 99,95 0 0 20 100 0,05 Jean Lamarre 36 602 792 99,91 0 0 33 968 0.09 Claude Michaud 36 605 792 99,92 0 0 30 968 0,08 Jeffrey Pompeo 36 594 567 99,88 0 0 42 193 0,12 Jean-Pierre Robert 36 605 192 99,91 0 0 31 568 0.09 Linda Rosenstock 36 591 224 99,88 0 0 45 536 0,12 Richard M. Rumble 36 604 067 99,91 0 0 32 693 0,09 Steve West 36 597 424 99,89 0 0 39 336 0,11

Autres propositions

Nomination des

auditeurs indépendants 41 664 774 99,91 0 0 39 404 0,09 Modification du régime

incitatif à base d'actions

de 2016 de la Société 25 569 212 69,79 11 067 548 30,21 0 0,00

Les résultats de vote finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 10 mai 2017 seront déposés sur SEDAR (www.sedar.com) sous la dénomination sociale de TSO 3.

À propos de TSO 3

TSO 3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La Société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO 3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'information concernant TSO3, visitez le site Web de la Société à l'adresse www.tso3.com

