Programme d'aide à la stratégie des croisières - Investissements de 300 000 $ dans la région de la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir le développement de l'offre touristique québécoise et le rehaussement de l'attractivité de l'escale Baie-Comeau, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 99 990 $ à Croisières Baie-Comeau pour son projet d'acquisition d'infrastructures, représentant des investissements de 300 000 $.

C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

Cette aide financière est allouée dans le cadre du Programme d'aide à la stratégie des croisières du ministère du Tourisme.

« Ce projet démontre la détermination des gens de la région à tout mettre en oeuvre pour rehausser l'attractivité du pôle Baie-Comeau afin d'attirer toujours plus de croisiéristes sur la Côte-Nord et leur faire découvrir toutes les beautés que recèle cette région. Je salue le travail des acteurs du milieu qui, de manière concertée, ont mis sur pied ce projet structurant qui permettra à l'escale Baie-Comeau d'accueillir les croisiéristes de la meilleure façon qui soit, en plus de mettre en valeur l'offre touristique et les attraits de la région et de ses environs. »

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« On le sait, le fleuve Saint-Laurent représente, à lui seul, un atout majeur pour le Québec. Il offre aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de formidables circuits de découvertes touristiques, en plus de magnifiques points de vue à partir de ses rives. À titre d'exemple, je pense, entre autres, au point d'observation terrestre des baleines de l'anse Saint-Pancrace et au Carrefour maritime. Je suis convaincue que ces nouvelles acquisitions bonifieront l'expérience touristique des croisiéristes et sauront satisfaire les exigences des lignes de croisières ainsi qu'aux voyagistes soucieux de répondre aux attentes souvent élevées de cette clientèle. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Croisières Baie-Comeau est un organisme à but non lucratif créé en 2006 qui assure la mise en oeuvre et la coordination de l'escale Baie-Comeau. L'organisme doit également développer le réseau d'entreprises liées à l'industrie des croisières et mettre en oeuvre la politique d'accueil provinciale de l'Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL).

Le projet permet :

de rehausser la qualité de l'accueil et les services offerts aux croisiéristes;

de soutenir la mise à niveau des infrastructures portuaires de l'escale Baie-Comeau ;

; d'améliorer et de soutenir le développement d'immobilisations et d'aménagements requis pour mettre en valeur des sites, des attraits, des équipements et des infrastructures touristiques à l'intention des croisiéristes.

