Un service Internet plus rapide et plus fiable pour les Canadiens habitant en milieu rural

WOODSTOCK, N-B, le 11 mai 2017 /CNW/ - De nombreux Canadiens habitant en région rurale sont sur le point de connaître une amélioration spectaculaire de la vitesse et de la capacité Internet grâce à l'arrivée d'un nouveau service Internet révolutionnaire offert par le réseau satellite de Xplornet Communications inc.

Xplornet, un des principaux fournisseurs de services à large bande au Canada, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de son nouveau service Internet assuré par le satellite EchoStar XIX, maintenant accessible aux clients, nouveaux et actuels, de Xplornet au Canada.

Ce nouveau satellite, combiné au satellite ViaSat-2 dont le lancement est prévu le 1er juin 2017, saura tripler la capacité Internet existante du réseau satellite de Xplornet. Il en découlera des vitesses plus rapides et une augmentation des données, et ce, à des prix abordables pour les clients de Xplornet. Par ailleurs, le nouveau service Internet de Xplornet offrira les vitesses les plus rapides qui soient sur réseau satellite au Canada, atteignant jusqu'à 25 mégabits par seconde (téléchargement).

Les nouveaux clients de Xplornet, ainsi que ses clients actuels, sont invités à visiter xplornet.com pour déterminer si les services offerts par le nouveau satellite sont actuellement disponibles dans leur région.

« Notre nouveau programme par satellite constitue une étape importante dans la pratique de Xplornet à utiliser l'innovation et la technologie pour rapprocher les Canadiens, a affirmé Allison Lenehan, président et chef de la direction de Xplornet. Ce satellite, de même que notre prochain satellite dont la mise en service est prévue au cours du premier trimestre de 2018, améliorera sensiblement le service pour nos fidèles clients et offrira à nos nouveaux clients davantage de données à des vitesses jamais vues auparavant dans nombre de régions du Canada. »

L'investissement dans ces satellites reflète le dévouement incomparable de Xplornet à mettre à profit l'innovation pour offrir aux Canadiens habitant en régions rurales et éloignées un service Internet rapide et abordable. Grâce à des vitesses et à des données accrues, et des tarifs aussi bas que 59,99 $ par mois, Xplornet amorce une nouvelle ère en matière de connectivité et s'apprête à fournir aux clients actuels et éventuels encore plus de ce qui leur tient à coeur.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est un des plus importants fournisseurs canadiens de services à large bande. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail, à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de ses réseaux sans fil et satellite uniques qui connectent les Canadiens à ce qui leur tient à coeur. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.xplornet.com/.

SOURCE Xplornet Communications inc.

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 11:05 et diffusé par :