Le Port de Québec accueillera Disney Cruise Line en 2018







QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Port de Québec est très heureux d'annoncer la venue de la très prestigieuse Disney Cruise Line à Québec en 2018. Le Port de Québec célèbre et se réjouit de ce succès commercial qui permettra de mettre en lumière notre ville auprès d'une clientèle internationale familiale.

« La venue du navire Disney Magic à Québec est un développement historique pour l'industrie des croisières au Québec et dans l'Est du Canada. Ce nouveau produit prestigieux aura certainement du succès auprès d'une toute nouvelle clientèle composée de familles et de jeunes aventuriers. Nous sommes très fiers d'accueillir la très prestigieuse Disney Cruise Line, qui viendra mettre en valeur la ville et le Port à l'international », souligne Mario Girard, président-directeur général de l'APQ.

Le Port de Québec est un tout nouveau port d'escale pour Disney Cruise Line, qui s'y arrêtera à deux reprises en septembre 2018 dans la cadre d'un nouvel itinéraire entre New York et Québec. Les deux croisières incluront deux jours complets dans la Capitale-Nationale, permettant ainsi aux visiteurs de vraiment découvrir la ville. Le Disney Magic, un navire de 2 713 passagers, fera également escale dans les ports canadiens de Saguenay et Baie-Comeau, une autre nouveauté pour la ligne de croisière.

« Chez Disney Cruise Line, nous sommes fiers de créer des itinéraires de croisière originaux, remplis d'endroits, de gens et d'expériences inoubliables. Nous sommes très heureux d'amener notre magie toute spéciale à Québec en 2018, mentionne Tom Wolber, vice-président principal des opérations chez Disney Cruise Line. Je suis certain que nos clients seront ravis d'avoir le temps de découvrir les nombreuses attractions de la ville de Québec, de sa belle architecture à ses monuments historiques, en passant par ses magnifiques parcs, boutiques et restaurants. »

Pour réussir le projet d'accueillir Disney Cruise Line, le Port a pu fièrement compter sur d'importants partenaires tels que la Ville de Québec, l'Office du tourisme de Québec, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, les membres du Forum sur les croisières, l'Association des croisières du Saint-Laurent, le ministère du Tourisme et le Secrétariat aux affaires maritimes, sans oublier Saguenay et Baie-Comeau, qui accueilleront également des escales en 2018.

« Nous sommes fiers d'accueillir Disney Cruise Line et de faire ressortir Québec comme une destination attrayante et vibrante pour sa clientèle. La venue de Disney, nous la rêvions depuis un bon moment, et aujourd'hui, elle est devenue réalité. C'est une belle marque de confiance de la part de cette entreprise de calibre mondiale, et nous allons tout mettre en oeuvre pour être à la hauteur de ses attentes », explique Mario Girard, président-directeur général de l'APQ.

À propos de Disney Cruise Line

Depuis sa création en 1998, Disney Cruise Line s'est imposée comme un chef de file de l'industrie des croisières en offrant un décor où les familles peuvent renouer, où les adultes peuvent se reposer et où les enfants peuvent découvrir tout ce que Disney a à offrir. Aujourd'hui, Disney Cruise Line continue de marquer l'univers des croisières familiales avec sa flotte de quatre navires - le Disney Magic,le Disney Wonder,le Disney Dreamet le Disney Fantasy- et ses itinéraires mondiaux comprenant des destinations excitantes telles que les Caraïbes, les Bahamas, l'Alaska, l'Europe et bien d'autres. Pour en savoir plus sur Disney Cruise Line ou pour faire une réservation, vous pouvez visiter le www.disneycruise.com, appeler Disney Cruise Line au 1 888 DCL-2500 ou communiquer avec votre agent de voyage.

