La ministre Gould en visite dans l'État de New York pour promouvoir les intérêts économiques mutuels

OTTAWA, le 11 mai 2017 /CNW/ - La relation qu'entretiennent le Canada et les États-Unis est une des plus étroites qu'on puisse trouver entre deux pays. Des millions de biens et des emplois pour la classe moyenne de part et d'autre de la frontière dépendent de la vigueur des liens commerciaux et d'investissements entre les deux pays.

Aujourd'hui, l'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques, a annoncé qu'elle se rendra à Buffalo et sa région entre le 17 et le 19 mai 2017 dans le but de démontrer combien les Newyorkais et les Canadiens tirent profit de ce partenariat durable. Pendant sa tournée, la ministre rencontrera des dirigeants du monde des affaires, en plus de visiter l'exposition World Trade Celebration 2017. La ministre rendra aussi visite à des entreprises de la région de Buffalo dont le succès est en partie attribuable au commerce transfrontalier, en plus de rencontrer des dirigeants politiques de Buffalo et de l'Ouest de l'État.

Neuf millions d'emplois américains dépendent d'une façon ou d'une autre du commerce et des investissements canadiens. Le Canada est le plus important client de l'État de New York; en effet, la valeur du commerce entre les deux est évaluée à environ 30,3 milliards $. Plus de 680 000 emplois dans l'État dépendent du commerce et des investissements canado-américains.

Il est dans l'intérêt du Canada et de l'État de New York de continuer à travailler ensemble pour maintenir leurs liens économiques, commerciaux et financiers, qui sont gage de bons emplois bien rémunérés et de meilleurs niveaux de vie pour la classe moyenne.

« Le Canada, surtout dans la grande région du Golden Horseshoe, et l'État de New York sont liés l'un à l'autre par la famille, la culture, une histoire commune et un commerce prospère et dynamique. Ensemble, nous avons bâti des relations d'affaires et économiques productives, interreliées et durables. Je suis impatiente de célébrer ce que nous avons accompli ensemble et de réaffirmer l'importance de la tâche qui nous attend pour que nous puissions continuer sur cette voie positive afin d'assurer notre croissance et notre succès à long terme. »

Le Canada est le plus grand marché d'exportation des États-Unis : la valeur des biens et services américains importés s'est élevée à 426 milliards $ CA (322 milliards $ US) en 2016.

est le plus grand marché d'exportation des États-Unis : la valeur des biens et services américains importés s'est élevée à 426 milliards $ CA (322 milliards $ US) en 2016. Il y a plus de 700 entreprises canadiennes dans l'État de New York , qui emploient environ 73 000 personnes.

