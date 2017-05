3ème FESTIVAL DU CONTE FRANCO-ALLEMAND du 15 au 30 mai 2017 À la recherche de racines communes à travers les contes et légendes!







La France a fait son choix : vive l'amitié entre les peuples ! Ainsi, rien ne vient s'opposer à la réalisation de notre merveilleux projet.

Sous la devise "À la recherche de racines communes à travers les contes et légendes" MÄRCHENLAND - Centre culturel allemand du conte présente du 15 au 30 mai le 3ème FESTIVAL DU CONTE FRANCO-ALLEMAND en Alsace et Bade-Wurtemberg !

En étroit partenariat avec le Rectorat de l'Académie de Strasbourg et soutenu par la Baden-Württemberg Stiftung et l'Office franco-allemand pour la jeunesse, MÄRCHENLAND organise une quarantaine de manifestations dans les deux régions. Le festival se terminera à Europa-Park Rust avec un Rallye des contes et une présentation festive du travail réalisé par les enfants, adolescents et étudiants impliqués dans le projet "Contes et légendes dans l'espace du Rhin supérieur".

Dans la série "Les politiciens racontent des histoires", des hommes et femmes politiques se rendront dans les écoles ou accueilleront les classes sur leur lieu de travail afin de lire un conte et d'échanger ensuite avec les jeunes sur la manière dont se fait la politique. Les enfants auront également l'opportunité unique de rencontrer des chefs d'entreprise ambitieux et de s'entretenir avec eux sur la société, l'économie et les valeurs qui marquent l'action entrepreneuriale.

Le parrain de cette troisième édition est le Ministre-président de Bade-Wurtemberg Winfried Kretschmann.

Toutes les informations sur le 3ème FESTIVAL DU CONTE FRANCO-ALLEMAND ainsi que le journal de bord du projet se trouvent sur notre site : http://maerchenland-ev.de/veranstaltungen/deutsch-frz-festival_fr.html.

