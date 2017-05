Le ministre Brison dépose le Budget supplémentaire des dépenses (A) pour l'exercice 2017-2018







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 11 mai 2017) - Aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor, Scott Brison, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2017-2018 pour demander au Parlement d'approuver des investissements importants pour les Canadiens et leurs communautés.

Le gouvernement hausse la barre en matière d'ouverture en améliorant la clarté, la cohérence et la responsabilisation à l'égard de ses dépenses, ce qui profitera aux parlementaires et à tous les Canadiens.

Pour la première fois, ce document comprend un tableau en ligne qui fournit des détails sur les activités des organisations participant aux initiatives horizontales qui touchent plusieurs ministères. Le gouvernement a aussi continué, comme il le fait depuis 2016, à rapprocher le financement annoncé dans le Budget de cette année et le financement demandé dans le Budget des dépenses de cette année. Ce rapprochement permettra au Parlement de suivre plus facilement les dépenses du gouvernement et de lui demander des comptes.

Faits en bref

Le Budget supplémentaire des dépenses (A) comprend 3,78 milliards de dollars en dépenses budgétaires prévues pour l'exercice en cours.

Cette somme comprend des fonds destinés à 26 initiatives annoncées dans le Budget 2017.

Ce Budget des dépenses comprend les dépenses votées prévues de 3,72 milliards de dollars et les prévisions législatives de 62 millions de dollars.

Le 23 février, le gouvernement a déposé le Budget principal des dépenses 2017-2018, qui fait état de 257,9 milliards de dollars en dépenses budgétaires prévues pour l'exercice.

Citations

« Le suivi des dépenses de l'argent des contribuables est l'un des rôles les plus importants qu'assument les députés pour le compte de leurs électeurs. »

« Je suis résolu à travailler avec les parlementaires et d'autres intervenants afin de trouver des moyens d'améliorer la surveillance parlementaire des dépenses publiques. Une meilleure harmonisation des processus et du moment du dépôt du Budget et du Budget des dépenses améliorera la clarté et la cohérence des rapports financiers. Le nom d'une personne ne devrait jamais constituer un obstacle à l'emploi. »

L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor

