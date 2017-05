Le prix des habitations à Vancouver a un effet d'entraînement sur les prix dans les centres avoisinants







VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 11 mai 2017) - Les hausses qu'ont connues les prix des logements dans la ville de Vancouver ont eu un effet d'entraînement dans des municipalités de la Colombie-Britannique situées à proximité. Les agglomérations qui se trouvent à une distance permettant des déplacements quotidiens vers la ville de Vancouver sont celles où cet effet d'entraînement a été le plus marqué. Cependant, des augmentations de prix ont également pu être observées dans des municipalités se trouvant hors du rayon de navettage.

Cette analyse est tirée du dernier rapport Le marché sous la loupe (MSL) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui examine la relation entre le prix des logements à Vancouver et le prix des logements dans d'autres grands centres de la Colombie-Britannique.

Faits saillants du rapport

Les fluctuations du prix des habitations dans la ville de Vancouver ont des répercussions mesurables (et dans le même sens) sur le prix des habitations dans d'autres municipalités.

Les municipalités où cet effet d'entraînement est le plus marqué sont celles qui sont le plus près de Vancouver, comme Richmond et la côte Nord. Cet effet tend à s'affaiblir à mesure qu'on s'éloigne de Vancouver.

Dans les municipalités situées hors du rayon de navettage, le prix des habitations est tout de même influencé par les variations de prix à Vancouver. L'émigration de résidents de Vancouver est un autre facteur susceptible d'alimenter cet effet d'entraînement.

Les causes exactes de cet effet d'entraînement sont complexes et susceptibles de changer au fil du temps. D'autres facteurs ont pu annuler ou amplifier cet effet, selon le cas envisagé. Les résultats s'appuient sur les variations du prix des habitations dans la ville de Vancouver, indépendamment d'autres facteurs qui, ensemble, pourraient faire fluctuer le prix des logements dans plusieurs centres de la Colombie-Britannique.

Pour avoir accès aux publications futures du Centre d'analyse de marché de la SCHL, veuillez vous abonner à L'Observateur du logement en ligne.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web de la SCHL à www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

CITATION

« Il existe une relation entre les variations de prix dans la ville de Vancouver et les prix observés dans d'autres municipalités, que ces variations soient à la hausse ou à la baisse. Cet effet d'entraînement met plusieurs années à se manifester complètement dans d'autres marchés, et son importance varie selon l'endroit. »

Braden Batch

Analyste principal de marché, Centre d'analyse de marché

Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 11:03 et diffusé par :