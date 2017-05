CNH Industrial récompense des étudiants du Royal College of Art pour leurs concepts innovants







La cérémonie de remise des prix s'est tenue au Royal College of Art (RCA) à Londres, Royaume-Uni, en partenariat avec CNH Industrial afin de célébrer les lauréats d'un projet visant à concevoir des machines innovantes et durables. Le défi proposé aux étudiants était de développer des produits et services innovants répondant aux besoins et infrastructures des marchés émergents.

Une trentaine d'étudiants des programmes de conception de véhicules et de services du RCA ont été invités à développer des produits et des services industriels innovants répondant aux besoins locaux et aux infrastructures existantes dans les pays en développement. L'objectif était de créer un concept qui serait compatible avec des environnements à faible capital, faible revenu et faible compétence grâce à la simplification du processus de fabrication, de la maintenance à faible coût et de l'utilisation locale durable.

Les concepts des étudiants étaient axés sur quatre catégories distinctes. Lapremière, « Automark », s'est concentrée sur l'identification d'un besoin commercial et la conception d'un véhicule facile à produire, à entretenir et à exploiter, qui générera de la valeur pour l'image de marque. La seconde, « Inside Out », est axée sur l'identification des priorités de sauvetage et sur la conception d'un véhicule facile à comprendre, à manoeuvrer et à appliquer qui utilisera des matériaux locaux. La catégorie « Urban Flow » demandait aux étudiants d'explorer les besoins fondamentaux en matière de transport de passagers et de marchandises et de concevoir un véhicule qui améliorera la qualité de vie des populations locales. « Service Design » demandait aux étudiants d'identifier des possibilités pour améliorer l'efficacité sur les marchés et développer une solution simple et durable pour aider les utilisateurs.

Un gagnant a été désigné dans chaque catégorie : Automark : Jonathan Stoker pour son projet de système de production de compost ; Inside Out : Stavros Mavrakis pour son aéroglisseur de sauvetage ; Urban Flow : Austin Dewees pour son projet de véhicule de transport en saison sèche et en saison des pluies ; Service Design : Harsh Kumar pour sa voiturette électrique modulaire BUG-E et sa plateforme numérique dédiée pour les agriculteurs ruraux. Le grand gagnant, sélectionné parmi ces quatre projets, est Austin Dewees pour son véhicule de transport en saison des pluies et en saison sèche.

David Wilkie, Responsable du design chez CNH Industrial, ainsi que l'équipe de design de CNH Industrial ont sélectionné les gagnants. Wilkie est diplômé de la RCA avec une maîtrise en design automobile. Il a occupé des fonctions de design avec des responsabilités croissantes tout au long de sa carrière. Il a rejoint CNH Industrial en 2014 pour diriger les équipes de design pour les quatre segments de la société : machines agricoles, équipement de construction, véhicules industriels et groupes motopropulseurs.

Le Royal College of Art est l'université de troisième cycle de premier plan en matière d'art et de design. La structure académique du collège reposesur six écoles offrant

27 programmes distincts avec des activités de recherche connexes. Le collège compte des centres de recherche, de partenariats commerciaux, d'innovation, de développement et d'entreprises. Parmi les anciens élèves remarquables, on peut citer Sir James Dyson, designer industriel et fondateur de Dyson and Thomas Heatherwick, CBE, RDI, fondateur du bureau de design Heatherwick Studio basé à Londres.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

