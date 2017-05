Ghislain Bolduc rencontre les participants au Congrès annuel de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec







QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Ghislain Bolduc, s'est adressé aujourd'hui aux participants du Congrès annuel de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ) pour leur présenter les orientations gouvernementales en matière de transport collectif et adapté. Il a par ailleurs rappelé les actions mises de l'avant pour soutenir les partenaires dans leur offre de service.

M. Bolduc a fait cette présentation au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard. Il a réitéré l'engagement du gouvernement envers le transport des personnes dans son ensemble, comme moteur de développement durable, et celui des personnes à mobilité réduite en particulier, afin de leur permettre une participation pleine et entière aux activités de la société québécoise. Il a notamment fait valoir les bonifications annoncées dans le budget 2017-2018 concernant l'aide aux organismes de transport collectif et adapté.

Citations :

« Le transport collectif est essentiel à la mobilité durable et à l'atteinte de nos objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est également gage de vitalité économique pour tout le Québec. Notre gouvernement se fait donc un devoir d'appuyer concrètement ses partenaires pour qu'ensemble nous puissions continuer d'offrir à la population des services de qualité qui répondent aux besoins de tous. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« L'offre de transport passe nécessairement par des partenaires engagés qui déploient de nombreuses ressources pour assurer une meilleure optimisation des services, et ultimement accroître la mobilité des usagers. Je salue le travail de ces partenaires et leur réitère l'appui du gouvernement dans leurs projets mobilisateurs et innovants. »

Ghislain Bolduc, député de Mégantic et adjoint parlementaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Faits saillants :

Dans le but de soutenir les organismes de transport dans leurs projets de développement, le Plan économique du Québec prévoit une bonification des budgets accordés aux services de transport collectif et adapté pour les 5 prochaines années. Ces sommes permettront notamment de renforcer l'aide gouvernementale de la manière suivante :

Une enveloppe globale de 159 millions de dollars est accordée au Programme d'aide au développement du transport collectif pour l'année 2017, soit 140 millions qui proviennent du Fonds vert et une somme additionnelle de 19 millions qui est issue du Fonds des réseaux de transport terrestre. Pour la prochaine année, cette bonification rehaussera de 17 millions de dollars l'aide à l'amélioration des services de transport collectif en milieu urbain et de 2 millions de dollars le soutien au transport en commun régional.

Sur 5 ans, l'aide à l'amélioration des services de transport en commun bénéficiera de 308 millions de dollars additionnels, soit une hausse de 39 %, ce qui permettra d'augmenter l'offre de service d'environ 10 % et qui devrait se traduire par une hausse de 5 % de l'achalandage du transport en commun pour l'ensemble du Québec.

Une somme additionnelle de 2 millions de dollars par année sur 5 ans consacrée au transport collectif régional permettra de soutenir davantage à la fois le transport collectif en milieu rural et le transport interurbain par autobus. La bonification s'élève donc à un total de 10 millions de dollars sur 5 ans, ce qui représente une hausse de près de 22 %, pour répondre aux besoins croissants dans ce domaine.

Pour sa part, le Programme de subvention au transport adapté sera doté d'une enveloppe globale de 95,78 millions de dollars en 2017. Cela représente une amélioration de l'enveloppe globale consacrée à ce programme de près de 6 millions de dollars, et ce, pour les 5 prochaines années. Cette augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente permettra de rehausser dès cette année la contribution de base octroyée aux organismes effectuant du transport adapté tout en soutenant davantage leurs hausses d'achalandage.

Liens connexes :

