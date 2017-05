Avis aux médias - Le ministre de l'Innovation du Canada prononcera une allocution à Denver sur le thème du développement de la main-d'oeuvre de demain







OTTAWA, le 11 mai 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, prononcera une allocution dans le cadre de la Western Pathways Conference (anglais) à Denver, au Colorado. Devant des dirigeants gouvernementaux et des chefs de file du milieu des affaires et du domaine universitaire, le ministre Bains discutera du plan du gouvernement du Canada visant à doter les Canadiens des compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois de demain.

Date : Le vendredi 12 mai 2017



Heure : 9 h 30 (heure avancée des Rocheuses)



Lieu : Hôtel Denver Marriott City Center

1701, California Street

Denver (Colorado)

