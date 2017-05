Rendez-vous du Transport 2017 - L'industrie du transport se branche sur le monde et la mobilité intelligente et durable !







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Pôle d'excellence québécois en transport terrestre tiendra la 9e édition des Rendez-vous du Transport les 14 et 15 juin prochain à Montréal. Cette année, l'événement s'intègre à la programmation de Movin'On, un événement international du 13 au 15 juin présenté par Michelin et C2 regroupant les forces locales et internationales dans le secteur de la mobilité intelligente et durable.

Sous le thème « Branchez-vous sur le monde », les Rendez-vous du Transport 2017 donne accès aux plus importants décideurs et donneurs d'ordre de l'industrie du transport et de la mobilité intelligente et durable.

Réunies en un même espace physique, les programmations des Rendez-vous du Transport du Pôle d'excellence québécois en transport terrestre et de Movin'On de Michelin offrent une complémentarité unique pour l'écosystème du transport québécois.

Movin'On rassemble les scientifiques, entrepreneurs, visionnaires, créatifs et acteurs de la scène internationale et locale autour de thématiques clés de la mobilité urbaine, propre, connectée et durable.

Les Rendez-vous du Transport mobilisent les acteurs de l'industrie du transport terrestre du Québec autour de thématiques incontournables au développement économique : l'évolution de l'écosystème québécois de la mobilité intelligente et durable, les critères de la compétitivité et de la productivité dans l'industrie du transport à l'ère du Manufacturing 4.0, les principaux leviers de la compétitivité et des exportations et les nouvelles réalités de l'expérience client. Des conférenciers et panélistes renommés partageront leur vision des marchés d'avenir pour les principales filières du transport terrestre.

« Nous avons développé une programmation dynamique et réunis les parties prenantes de notre industrie du transport dans le but de créer un environnement qui soit propice aux échanges et au partage des meilleures pratiques. Nous souhaitons ainsi que cela puisse mener à des discussions constructives et porteuses pour l'avenir de notre secteur d'activité qui est en pleine transformation », souligne Martial Vincent, président du conseil d'administration du Pôle d'excellence québécois en transport terrestre.

Parmi les têtes d'affiche (conférenciers et panelistes), citons :

François Adam , directeur général chez IVI et vice-président académique InnovÉÉ

, directeur général chez IVI et vice-président académique InnovÉÉ Jean - Marc Arbaud , directeur général adjoint, CDPQ Infra

directeur général adjoint, CDPQ Infra Benoit Balmana , directeur, IVÉO - Technopôle des transports intelligents et durables

, directeur, IVÉO - Technopôle des transports intelligents et durables Joël Bourque , directeur, Développement économique La Pocatière

, directeur, Développement économique La Pocatière Éric Côté , président et chef de l'exploitation, Soucy Holding Inc.

, président et chef de l'exploitation, Soucy Holding Inc. Louis Côté , vice-doyen à la formation exécutive et directeur général du Centre Laurent Beaudoin, Université de Sherbrooke

, vice-doyen à la formation exécutive et directeur général du Centre Laurent Beaudoin, Université de Lidia Divry , présidente-directrice générale, Techno Montréal

, présidente-directrice générale, Techno Montréal Martin Dufour , président-directeur général, Merkur

, président-directeur général, Merkur Louis J. Duhame l, conseiller stratégique | Consultation, Deloitte

l, conseiller stratégique | Consultation, Deloitte Julie Éthier, directrice générale, Développement économique de l'agglomération de Longueuil

directrice générale, Développement économique de l'agglomération de Patrick Gagné , associé, chef de produit et chef de commercialisation, Taxelco

, associé, chef de produit et chef de commercialisation, Taxelco Alain Houde , directeur, Investissement et développement stratégique, Service du développement économique, Ville de Montréal

, directeur, Investissement et développement stratégique, Service du développement économique, Ville de Montréal Anthony Lacopo , président-directeur général, Utopia Image

, président-directeur général, Utopia Image François Lacoursière, associé principal, SID LEE

associé principal, Raymond Leduc , vice-président développement des affaires, Division Nova Bus et Prévost

, vice-président développement des affaires, Division Nova Bus et Prévost Michel Morelli , président, Morelli Designers

, président, Morelli Designers Sylvie Pinsonnault , vice-présidente au capital de risque, à l'innovation et au manufacturier innovant, Investissement Québec

, vice-présidente au capital de risque, à l'innovation et au manufacturier innovant, Investissement Québec Nathalie Prince , directeur- développement industriel, Sherbrooke Innopole

, directeur- développement industriel, Sherbrooke Innopole Patrick Saint-Laurent , directeur général, Développement industriel Granby et région

, directeur général, Développement industriel et région Alexandre Taillefer , associé principal chez XPND Capital et président du comité de transition, Grappe industrielle pour les véhicules électriques et intelligents

, associé principal chez XPND Capital et président du comité de transition, Grappe industrielle pour les véhicules électriques et intelligents Marco Viviani , directeur, Développement et relations publiques, Communauto

, directeur, Développement et relations publiques, Communauto Érica Zoïa, directrice générale, Conseil économique et tourisme Haut-Richelieu

L'événement les Rendez-vous du Transport 2017 est présenté en collaboration avec le Ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation, Michelin, C2, IVÉO - Technopôle de transports intelligents et durables, le Conseil économique et tourisme Haut-Richelieu et Granby Industriel.

Pour accéder à la programmation détaillée des Rendez-vous du transport 2017, cliquer ici.

Pour connaître la programmation de Movin'On, cliquer ici.

À propos du Pôle d'excellence québécois en transport terrestre

Le Pôle d'excellence québécois en transport terrestre a pour mission de doter l'industrie d'une structure unifiée et forte visant la mise en oeuvre d'actions favorisant la mobilisation, la croissance, la compétitivité et le rayonnement de l'industrie en plus d'en assurer le développement à long terme. Grâce à sa solide expertise des marchés internationaux et de par son engagement à accompagner les fabricants de matériel de transport membres dans leur développement d'affaires via entre autres la commercialisation de leurs produits à l'étranger, le Pôle organise des activités d'envergure internationale, des consortiums d'exportation et des missions économiques hors Québec. transportail.com

À propos de Movin'On

Présenté par Michelin avec C2, partenaire organisateur, Movin'On est le sommet international sur la mobilité durable. Movin'On 2017 aura lieu à l'Arsenal à Montréal, du 13 au 15 juin. Au programme de ce symposium, des conférences inspirantes, des séances collaboratives pratiques, des opportunités d'intégrer de nouveaux réseaux et des expositions technologiques. Des participants du monde des affaires, des gouvernements et du domaine académique collaboreront et exploreront de nouvelles actions pour résoudre les grands défis mondiaux, et définir ensemble l'avenir de la mobilité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur movinon.michelin.com.

SOURCE Pôle d'excellence québécois en transport terrestre

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 09:44 et diffusé par :