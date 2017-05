Tour du Silence : pour la sécurité des plus vulnérables







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Avec l'arrivée du printemps, les accidents impliquant des cyclistes ont malheureusement refait surface dans l'actualité. Même si le bilan routier s'améliore d'année en année, ces incidents demeurent trop nombreux. Et ce qui est d'autant plus tragique est qu'ils sont pour la plupart évitables. Il faut donc poursuivre les efforts de sensibilisation, lesquels passent notamment par une initiative comme le Tour du Silence.

Pour l'édition 2017 du Tour du Silence, la huitième chapeautée par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), 24 initiatives régionales se tiendront simultanément sur le territoire québécois. C'est donc dire que la plupart des adeptes de vélo auront l'occasion de se joindre à un Tour à proximité. Le mercredi 17 mai, mettez votre casque, enfourchez votre vélo et venez prendre part au Tour du Silence le plus près de chez vous! Départ prévu à 18 h 30.

Qui? Quoi? Où? Quand? Comment?

Le Ride of Silence a lieu tous les ans, le troisième mercredi du mois de mai, simultanément à l'échelle mondiale. L'événement est ouvert à tous les cyclistes ainsi qu'à tous les usagers de la route. Il s'adresse également à tous ceux qui désirent rouler sur la route, mais qui, par crainte, s'abstiennent de le faire.

La randonnée s'effectue sur un parcours de 20 kilomètres au plus, le tout à une vitesse moyenne de 18 km/h, de manière à être accessible à tous. Tous les cyclistes réunis roulent en silence, escortés par des policiers. Des arrêts symboliques sont parfois effectués afin d'honorer la mémoire de défunts cyclistes. Des hommages sont aussi livrés par la famille et les proches des victimes, rappelant la pertinence d'une telle activité de sensibilisation. L'accès est gratuit et le port du casque est obligatoire.

La SAAQ, un précieux partenaire

Pour la FQSC, le Tour du Silence constitue une occasion unique de sensibiliser la population à la sécurité routière. Grâce à la contribution de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la fédération peut soutenir ces organisateurs, tant au niveau technique que financier. Cette aide a notamment permis à la FQSC de produire nombre d'outils de promotion mis à la disposition des différentes organisations.

Pour consulter la pochette virtuelle, visitez le https://fqsc.net/nouvelles/tour-du-silence-2017

Pour visionner la vidéo de présentation de l'événement, cliquez ici : https://www.facebook.com/TDSQUEBEC/videos/1861161743909582/

