Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Kenora

KENORA, ON, le 11 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Bob Nault, député de Kenora, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de David Canfield, maire de la Ville de Kenora.

Date : Vendredi 12 mai 2017 Heure : 9 h 30 (HAC) Lieu : Stationnement sur l'avenue McClellan (à côté de l'hôtel de ville)

Kenora, Ontario

