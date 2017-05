Célébrons Montréal, riche de ses gens







Desjardins prend part à la Grande Tournée du 375e de Montréal

MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Grande Tournée du 375e anniversaire de Montréal, Desjardins invite les Montréalais à participer à VivaCité, une activité ludique et divertissante leur permettant d'accumuler des points qui seront convertis en un don versé au profit d'organismes jeunesse de leur arrondissement. Comment?? En traversant un parcours à obstacles nouveau genre qui mettra leur agilité à l'épreuve, les participants tenteront d'amasser le plus de points possible afin de faire grimper le don de Desjardins.

Grâce à la participation des citoyens, Desjardins pourrait verser plus de 37?500 $ à des organismes jeunesse à travers les 19 arrondissements, pour enrichir la vie des jeunes montréalais.

«?Faire partie des célébrations du 375e répond parfaitement à notre souhait de démontrer concrètement comment Desjardins contribue à créer de la richesse auprès des personnes et des communautés, mentionne Martin Brunelle, chef du Bureau de la stratégie et de l'innovation. Grâce à ses membres, Desjardins a retourné plus de 20 M$ dans la collectivité montréalaise en 2016. Soyons fiers de nos réalisations et contribuons, ensemble, à faire grandir notre ville en misant sur les personnes, les entreprises et les organismes qui leur tiennent à coeur.?»

Ne manquez pas la visite de la Grande Tournée près de chez vous, et venez faire grimper le montant de dons versés dans votre quartier?! Visiter notre site web pour plus de détails sur la programmation.

En 2016, Desjardins a ouvert la voie aux célébrations du 375e de Montréal avec le concours VIVA MTL qui nous a permis de découvrir des Montréalais d'exception. C'est donc avec beaucoup de fierté qu'il s'associe aux célébrations à titre de Grande Montréalaise.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de près de 260 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :