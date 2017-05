Innergex annonce les résultats de l'élection d'administrateurs







LONGUEUIL, QC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire d'information de la direction datée du 6 avril 2017 ont été élus administrateurs de la Société.

Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs, qui a été tenue lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires ayant eu lieu le 9 mai 2017, se trouvent ci-dessous :



Votes Pour % Votes Pour Abstentions % Abstentions Jean La Couture 66 215 358 98,93 % 715 199 1,07 % Nathalie Francisci 66 857 341 99,89 % 73 216 0,11 % Richard Gagnon 66 875 829 99,92 % 54 728 0,08 % Daniel Lafrance 66 885 627 99,93 % 44 930 0,07 % Michel Letellier 66 876 694 99,92 % 53 863 0,08 % Dalton Mcguinty 66 726 445 99,70 % 203 112 0,30 % Monique Mercier 66 886 728 99,93 % 43 829 0,07 %

Le rapport des résultats de vote à propos de tous les sujets ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires sera déposé auprès des autorités règlementaires sous peu.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) est un chef de file canadien indépendant de l'industrie de l'énergie renouvelable. En activité depuis 1990, la Société développe, détient et gère des centrales hydroélectriques au fil de l'eau, des parcs éoliens et des parcs solaires photovoltaïques et elle exerce ses activités au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique au Canada, en France et dans l'Idaho aux États-Unis. Son portefeuille d'actifs comprend actuellement : i) des intérêts dans 48 centrales en exploitation d'une puissance installée nette totale de 994 MW (puissance brute de 1 658 MW), dont 30 centrales hydroélectriques, 17 parcs éoliens et un parc solaire; ii) des intérêts dans un projet en construction d'une puissance installée nette totale de 17 MW (puissance brute de 25 MW), pour lesquels un contrat d'achat d'électricité a été obtenu; et iii) des projets potentiels d'une puissance nette totale de 3 560 MW (puissance brute de 3 940 MW). Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P.

La stratégie de création de valeur pour les actionnaires de la Société est de développer ou d'acquérir des installations de production d'énergie renouvelable de grande qualité qui génèrent des flux de trésorerie constants et un attrayant rendement ajusté au risque, et de distribuer un dividende stable.

