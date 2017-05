Birks procède au dévoilement des 200 premiers diamants québécois certifiés







Birks devient le tout premier détaillant à offrir des diamants provenant de la mine Renard de Stornoway

MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Birks dévoile aujourd'hui les 200 premiers diamants québécois provenant de la mine de diamant Renard, propriété de Stornoway Diamond Corporation. Située à 250 km au nord de la communauté crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau, dans la région de la Baie-James, dans le centre-nord du Québec, la mine Renard est la première opération dédiée à l'extraction de diamants en sol québécois.

Birks a déjà pris l'engagement d'offrir exclusivement des diamants canadiens pour ses bagues de fiançailles et a été le premier joaillier à présenter les diamants de la mine Victor, en Ontario, en 2010. Le joaillier garantit la traçabilité de chaque diamant canadien, depuis la mine d'origine jusqu'au produit fini, offrant ainsi le gage d'un diamant 100 pourcent éthique.

Les premiers diamants du Québec seront présentés au public lors d'un événement rassemblant la communauté d'affaires, clients et médias à la boutique Birks située Square Phillips à Montréal. Les diamants demeureront à la boutique Birks du centre-ville quelques jours avant d'être exposés dans plusieurs autres boutiques Birks (dont Laval, Ste-Foy et Ottawa) au cours des prochaines semaines. L'assortiment présenté constitue un bel échantillon de la production de Stornoway avec des pierres allant de 0.18 carat jusqu'à une magnifique pierre de 10.01 carats. Les pierres peuvent être achetées telles quelles ou montées en un bijou tel que bague, pendentif ou boucles d'oreilles, au choix du client.

« Nous sommes très fiers de procéder au dévoilement des premiers diamants certifiés québécois. Birks a été fondée à Montréal en 1879 et est une marque résolument québécoise et canadienne. Dans le contexte du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et du 150e anniversaire du Canada, nous sommes enchantés de dévoiler des pierres qui proviennent directement du sol québécois. Les diamants de la mine Renard de Stornoway sont un très bel exemple de la qualité des ressources que l'on trouve chez nous. En tant que leader canadien dans le domaine de la joaillerie, nous sommes persuadés que ces diamants vont plaire à notre clientèle toujours soucieuse de connaître la provenance et la traçabilité des pierres », a déclaré Jean-Christophe Bedos, président et chef de la direction du Groupe Birks inc.

« Stornoway et ses partenaires sont heureux de retrouver aujourd'hui les premiers diamants québécois certifiés destinés aux consommateurs dans l'historique boutique Birks. Minés dans le sol québécois, ces diamants symbolisent plusieurs années de travail acharné de même que le succès de nombreux partenariats établis avec les communautés locales de Mistissini, Chibougamau et Chapais, des institutions québécoises, nationales et internationales. Nous remercions Birks pour son engagement et nous ne pourrions pas être plus enchantés de voir leurs créations mettant en valeur le diamant Renard», a déclaré M. Matt Manson, président et chef de la direction Stornoway Diamond Corporation.

Toutes les pierres exposées en magasin sont en vente. Chacune possède son certificat d'authenticité Diamant québécois Birks dont le numéro de série unique confirme la provenance et la traçabilité. Une micro gravure, représentant la feuille d'érable et la fleur de lys, symboles du Canada et du Québec, ornera chaque diamant et ne sera visible qu'à l'aide d'une loupe grossissante qui augmente de 10 fois la vision.

Ces nouvelles pierres permettent à Birks d'augmenter son éventail de pierres canadiennes, conformément à l'un des engagements de cette maison de luxe fondée en 1879 à Montréal.

À PROPOS DU GROUPE BIRKS INC.

Groupe Birks est un chef de file du commerce de détail possédant des bijouteries de prestige au Canada et dans le sud-est des États-Unis. Groupe Birks exploite 26 boutiques Birks situées dans la majorité des grands centres urbains au Canada, 17 boutiques Mayors établies en Floride et en Géorgie, un établissement de détail Rolex à Orlando ainsi que deux établissements de détail Brinkhaus à Calgary et à Vancouver. Fondé en 1879, le bijoutier Birks est devenu, au fil des années, le plus important détaillant et créateur canadien de joaillerie de luxe, d'horlogerie et de cadeaux.

Fondée en 1910, Mayors a su conserver le caractère intime d'une entreprise familiale tout en se bâtissant une réputation enviable pour ses bijoux et son horlogerie raffinés de même que pour l'excellence de son service. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le site de Groupe Birks: http://www.birksgroup.com/.

Facebook, Twitter et Instagram: @maisonbirks

À PROPOS DE LA MINE DE DIAMANT RENARD

La mine de diamant Renard est la première mine diamantifère au Québec en importance et la sixième au pays. Elle est située à environ 250 km au nord de la communauté crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau dans la région de la Baie-James, dans le centre-nord du Québec. Le projet de construction a commencé le 10 juillet 2014, et la production commerciale a été déclarée officiellement le 1er janvier 2017. On prévoit une production annuelle moyenne de diamants de 1,8 million de carats par an pendant les 10 premières années de vie de la mine. Les lecteurs sont invités à consulter le rapport technique du 11 janvier 2016 concernant l'estimation des ressources minérales de septembre 2015, et le rapport technique daté du 30 mars 2016 sur la mise à jour du plan minier et de l'estimation des réserves pour de plus amples renseignements et d'autres hypothèses concernant le projet.

À PROPOS DE STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

Stornoway est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration et de mise en valeur de propriétés diamantifères et elle est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole SWY. Son siège social est situé à Montréal. Son projet phare, le projet diamantifère Renard, qu'elle détient en propriété exclusive, est la première mine de diamants au Québec. Stornoway est une société axée sur la croissance qui détient un actif de classe mondiale dans l'un des meilleurs territoires miniers au monde et l'une des plus remarquables entreprises du secteur minier au monde.

