KERUI PETROLEUM présente son nouvel écosystème pour le secteur pétrolier et gazier à Houston lors de l'OTC 2017







HOUSTON, Texas, 11 mai 2017 /CNW/ - KERUI a présenté plusieurs nouveaux produits lors de l'Offshore Technology Conference (OTC), l'un des principaux évènements du monde pour les technologies d'extraction en mer, qui s'est tenu à Houston, au Texas, du 1er au 4 mai. La présence de KERUI à l'évènement avait principalement pour but d'établir des conversations avec des entreprises énergétiques dans le domaine de la production. La plupart d'entre elles ont montré un intérêt pour le nouvel écosystème de KERUI qui représente une option innovante et précieuse pour les secteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie.

Lors de ce salon, KERUI PETROLEUM a fait la démonstration de ses systèmes de suspension de conduites de boues, ses systèmes de fracture multi-étapes et les têtes de puits de la marque FalconView, des produits qui connaissent une forte demande en Amérique du Nord. Pendant la conférence, les acheteurs intéressés ont eu l'opportunité de mieux connaître les produits et services de KERUI grâce à une technologie RV interactive installée sur le stand. La conception et la fabrication du système de suspension de conduites de boues WEFIC® (MSW-I) sont conformes aux normes API 6A, 17D et NACE; celui-ci peut s'utiliser à des profondeurs allant jusqu'à 150 mètres (450 pieds) et une pression allant jusqu'à 15 000 psi. Le système hermétique multifonction peut être sécurisé et laissé sans supervision pendant de longues périodes, ce qui offre aux acheteurs une solution avec un rapport qualité-prix optimal pour l'équipement de forage et d'exploration maritime de pétrole et de gaz.

KERUI PETROLEUM a intégré avec succès des ressources internationales de pétrole et de gaz. Le nouveau déploiement est un écosystème interconnecté pour le secteur pétrolier et gazier couvrant des produits, des technologies, des services ainsi que des ressources humaines et financières.

L'écosystème tire profit des avantages de l'interactivité offerts par Internet à chaque étape de la chaîne de production et crée une plateforme électronique transfrontalière pour le secteur des équipements pétroliers. ERUI International et le Victor International Institute of Petroleum Training (VIPT), tous deux intégrés à KERUI PETROLEUM, ont associé leurs efforts et ont renouvelé l'organisation pour optimiser le secteur global des équipements pétroliers afin d'établir une plateforme de service de ressources humaines pour tout le secteur et un laboratoire d'idées spécialisé dans l'ingénierie et la technologie.

L'écosystème applique la technologie de mégadonnées et d'infonuagique aux technologies de pétrole et de gaz pour construire une plateforme de négoce en ligne pour les actifs inactifs dans le secteur. Il offre un service professionnel intégral où les capacités inutilisées peuvent être identifiées et mises à profit par une transaction avec une partie intéressée ou l'actif peut être directement négocié avec la partie. La plateforme comprend également une composante financière identifiant l'accès aux ressources financières et un mécanisme pour contacter les détenteurs de ressources afin de répondre aux besoins d'investissement et de financement.

KERUI PETROLEUM a établi ses opérations aux États-Unis en 2011, puis au Canada et au Mexique pour créer un réseau couvrant tous les marchés nord-américains. Dans le même temps, la société a établi deux entreprises aux États-Unis, Falconview Energy Products LLC et Escalate Oil Tools LLC, pour développer et fabriquer des têtes de puits et des outils et équipements de fonds de puits. Ces deux entreprises répondent aux demandes des acheteurs sur le marché nord-américain et leur fournissent des produits qui sont conformes aux normes américaines et offrent un haut niveau de service et de qualité ainsi qu'une livraison rapide grâce à sa présence locale.

Avec le nouvel écosystème pour le secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz, KERUI PETROLEUM et ses partenaires travaillent ensemble et répondent rapidement aux nouveaux développements se produisant dans le secteur pour une relation gagnant-gagnant. KERUI PETROLEUM invite toute société présente dans le secteur du pétrole et du gaz qui le souhaite à se joindre au nouvel écosystème pour le secteur de l'énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/510159/Potential_customers_seek_cooperation.jpg

SOURCE Kerui Group

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 09:29 et diffusé par :