Amaya nomme Robin Chhabra au poste de chef de l'expansion de l'entreprise







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW/ - Amaya Inc. (Nasdaq : AYA; TSX : AYA) a annoncé aujourd'hui la nomination de Robin Chhabra au poste nouvellement créé de chef de l'expansion de l'entreprise d'Amaya. M. Chhabra dirigera et surveillera la fonction d'expansion de l'entreprise et relèvera de Rafi Ashkenazi, chef de la direction d'Amaya. Amaya prévoit que M. Chhabra se joindra à la Société en septembre 2017 après une courte période de préavis (garden leave) durant laquelle il demeure un employé de William Hill plc (LSE : WMH).

« Grâce à sa vaste expérience dans l'industrie et à son important réseau professionnel, Robin Chhabra nous aidera à concrétiser nos priorités stratégiques, ainsi qu'à stimuler la croissance grâce à des occasions stratégiques et autres potentielles, » a affirmé M. Ashkenazi. « Robin est l'un des hauts dirigeants les plus respectés de l'industrie et nous sommes très heureux de le compter parmi nous puisqu'il possède des compétences complémentaires aux nôtres. »

« Amaya est déjà un chef de file dans le secteur du jeu en ligne et j'ai hâte de contribuer à sa croissance future », a déclaré M. Chhabra. « Je respecte énormément son équipe de direction avec laquelle j'entretiens des liens solides et je me réjouis à l'idée de travailler avec elle. »

M. Chhabra est un dirigeant chevronné dans le secteur du jeu en ligne qui occupait plus récemment le poste de directeur de groupe, Stratégie et expansion des affaires auprès de William Hill depuis mai 2010 et de directeur de l'expansion des affaires d'Inspired Gaming Group plc (qui a par la suite fusionné avec Inspired Entertainment, Inc. (Nasdaq : INSE)) de 2006 à 2009. Auparavant, M. Chhabra a exercé pendant 12 ans diverses fonctions de direction auprès d'importantes entreprises de services financiers et de services de consultation et d'audit, dont Evolution Securities (qui a été acquise par la suite par Investec plc (LSE : INVP)), Dresdner Kleinwort Wasserstein Securities LLC (qui fait maintenant partie de Commerzbank), Andersen Business Consulting et PriceWaterhouseCoopers. M. Chhabra est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (économie) de la London School of Economics and Politicial Science depuis 1993.

M. Chhabra est le dernier dirigeant à se joindre à l'équipe d'Amaya après l'embauche récente de Bo Wänghammar en qualité de directeur général de PokerStars Casino et de Zeno Ossko en qualité de directeur général de BetStars, ainsi que la promotion de Guy Templer au poste de chef de l'exploitation des marques d'Amaya.

À propos d'Amaya

Amaya est un fournisseur de premier plan de produits et de services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du divertissement interactif mondial. Amaya est ultimement propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt et StarsDraft ainsi que les marques de tournées de poker en direct PokerStars Championship et PokerStars Festival (intégrant des aspects d'European Poker Tour, de PokerStars Caribbean Adventure, de Latin American Poker Tour et d'Asia Pacific Poker Tour). Ces marques sont commercialisées auprès de plus de 108 millions de clients inscrits au total à l'échelle mondiale et forment collectivement la plus grande entreprise de poker à l'échelle mondiale, qui englobe des jeux et des tournois de poker en ligne, des compétitions de poker en direct commanditées, des ententes de commercialisation de salles de poker de marque dans des casinos importants de grandes villes du monde entier, ainsi que des émissions de poker et du contenu destinés à être diffusés à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de ligues sportives imaginaires d'un jour. Par l'entremise de certaines de ses filiales, Amaya est autorisée à offrir, en vertu de licences ou d'approbations de tiers, ses produits et services dans divers territoires partout dans le monde, y compris en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, PokerStars, qui est la marque de jeux en ligne la plus réglementée au monde, détient des licences ou des permis d'exploitation connexes dans 17 territoires.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs et autres renseignements

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (forward-looking statements et forward-looking information) au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de la législation en valeurs mobilières applicable, qui portent notamment sur certaines attentes concernant la nomination de M. Chhabra et les conséquences de cette nomination sur son rendement futur et celui d'Amaya. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à l'emploi de mots comme « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « devoir », « croire » et d'expressions similaires renvoyant à des périodes futures, utilisés à la forme positive ou négative. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment la conjoncture des marchés et de l'économie, les perspectives ou occasions d'affaires, les plans et stratégies futurs, les projections, les développements technologiques, les événements et tendances prévus et les modifications apportées à la réglementation qui touchent Amaya, ses clients et ses secteurs d'activité. Bien qu'Amaya et la direction estiment que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et fondées sur des hypothèses et estimations raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses ou estimations sont exactes ou que les résultats réels ne différeront pas sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre réglementaire, commercial, économique et concurrentiel importants qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes sont notamment liés à ce qui suit : la nomination de M. Chhabra par Amaya et les attentes concernant les conséquences de cette nomination sur son rendement et celui d'Amaya et les risques et incertitudes dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle d'Amaya pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et aux rubriques « Facteurs de risque et incertitudes », « Limites des mesures clés et des autres données » et « Mesures clés » du rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui sont tous deux affichés sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov et sur le site Web d'Amaya, à www.amaya.com, et dans d'autres documents qu'Amaya a déposés et pourrait déposer auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes dans l'avenir. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Chaque énoncé prospectif est valide à la date des présentes, et Amaya décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour un énoncé prospectif pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

La nomination au poste susmentionné pourrait être assujettie à l'approbation des autorités de réglementation du jeu et autres et à d'autres approbations prévues par la loi, auquel cas elle ne prendrait effet qu'au moment de l'obtention d'une telle approbation. Amaya peut faire cette annonce pour le compte d'un membre de son groupe ou d'une filiale. Le cas échéant, elle n'est pas l'employeur de la personne dont il est question dans l'annonce.

