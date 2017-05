Le parc des Trembles, à Gatineau, comptera quatre allées de pétanque







Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire de la Ligue des Voisins du Manoir-des-Trembles dans Hull-Aylmer

GATINEAU, QC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Ligue des Voisins du Manoir-des-Trembles (LVMDT) se voyait accorder une aide financière de 4 862 $, sous forme de contribution non remboursable, pour améliorer les installations de jeu du parc intergénérationnel de la municipalité.

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Ligue des Voisins du Manoir-des-Trembles, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Constituée en 2013, la Ligue des Voisins du Manoir-des-Trembles offre plusieurs activités dans le parc, qu'elles soient sportives, culturelles ou de loisirs. À travers celles-ci, elle souhaite inviter les résidants de tous âges à s'impliquer dans leur communauté pour créer un sentiment d'appartenance et un climat d'entraide. La LVMDT vise également à rassembler les gens autour de projets communs, à briser l'isolement ainsi qu'à soutenir les familles à faible revenu, les aînés et les personnes handicapées.

Les fonds, consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), permettront à l'organisme d'aménager le terrain du parc des Trembles pour construire quatre allées de pétanque.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« L'appui financier que nous accordons à nos collectivités démontre clairement notre engagement à favoriser une croissance durable et la prospérité au Canada. En améliorant l'infrastructure communautaire comme celle de la Ligue des Voisins du Manoir-des-Trembles, nous contribuons à stimuler la vitalité de nos communautés et à assurer une qualité de vie élevée pour les résidants de tous âges. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de la Ligue des Voisins du Manoir-des-Trembles, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

