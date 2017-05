Manuvie publie sa Déclaration de contribution à la collectivité 2016







TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - Manuvie est fière de présenter sa Déclaration de contribution à la collectivité 2016. Ce document annuel met en évidence les moyens adoptés par Manuvie / John Hancock pour soutenir le bien-être économique, environnemental et social de ses clients, de ses employés et des collectivités de partout dans le monde où elle exerce ses activités, ainsi que son engagement à faire preuve d'excellence en matière de déontologie.

« Notre mission traduit ce que Manuvie aspire à accomplir chaque jour, soit aider les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en accordant la priorité à leurs besoins, et en leur fournissant des solutions et des recommandations appropriées, a déclaré Linda Mantia, vice-présidente directrice principale et chef de l'exploitation à Manuvie. Les produits et les services que nous offrons constituent, à notre avis, notre principale contribution à la société, car ils procurent la tranquillité d'esprit aux clients, assurent leur sécurité financière et les aident lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

Faits saillants de 2016

Manuvie a versé 25,9 milliards de dollars à ses clients sous forme, entre autres, de prestations d'assurance, de valeurs de rachat et de rentes.

Les employés et les agents de Manuvie ont consacré plus de 107 000 heures de bénévolat auprès d'organismes de bienfaisance.

Manuvie, ses employés et ses programmes ont permis de verser la somme de 39,3 millions de dollars à des organismes de bienfaisance et à d'autres organismes sans but lucratif à travers le monde.

Depuis 2012, Manuvie a réduit l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de son portefeuille immobilier de 24 %.

Manuvie a consenti 9,3 milliards de dollars en prêts à des entreprises afin de contribuer à leur croissance et de soutenir le développement économique des régions où elle mène ses activités.

Pour en savoir plus, consultez la Déclaration de contribution à la collectivité de Manuvie,qui comprend aussi la Déclaration de contribution à la collectivité de Banque Manuvie, à l'adresse www.manulife.com/pas

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au 31 mars 2017, son actif géré et administré se chiffrait à 1 000 milliards de dollars canadiens (754 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26,3 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

