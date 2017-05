Invitation aux médias - Contre-manifestation pour l'autonomie corporelle







Riposte féministe à la « Marche pour la vie » aujourd'hui à Ottawa

OTTAWA, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Riposte féministe convie les représentant-e-s des médias à une conférence de presse concernant la contre-manifestation à la «Marche pour la vie», toutes deux ayant lieu aujourd'hui dans les rues d'Ottawa.

La «Marche pour la Vie» est une initiative d'organisations conservatrices opposées au libre choix et à la libre information en ce qui concerne l'interruption volontaire de grossesse. C'est la troisième année que La Riposte féministe coorganise la contre-manifestation, qui réunit des militant-e-s d'Ottawa, de Gatineau et de Montréal. La «Marche pour la vie» est une aberration et sa tenue ne devrait jamais être banalisée.

Bien que l'avortement soit décriminalisé au Canada, son accès n'est pas toujours garanti : en plus du nombre trop limité de cliniques prodiguant des avortements sur de larges territoires, l'inaccessibilité physique des lieux, l'âge minimum légal, le coût de l'opération, la barrière de la langue et le manque de formation du personnel de la santé sont des obstacles à l'accès à l'avortement pour les personnes en situation de handicap, de moins de 13 ans, immigrantes non reçues ou en attente de statut, autochtones, queer et trans.

Au Canada, les personnes déficientes intellectuelles, autochtones, afrodescendant-e-s, trans et intersexes et les personnes ayant des «tares» génétiques transmissibles à la naissance subissent encore des stérilisations forcées en milieux hospitalier et carcéral.

Selon nos sources, alors qu'on reproche aux groupes contre l'avortement d'être régulièrement invités dans des écoles du Canada afin d'y présenter en classe un argumentaire mensonger pour terroriser les enfants, aujourd'hui, les rangs de la «Marche pour la vie» sont artificiellement grossis par les écoles catholiques de l'Ontario qui vident leurs classes et forcent leurs élèves à participer.

La Riposte féministe est un collectif montréalais qui lutte pour l'autonomie corporelle en se basant sur le vécu des personnes et des communautés pour défendre le droit à l'autodétermination et pour développer le pouvoir d'agir individuel et collectif. Nous développons notamment des espaces de mobilisation et d'expression avec des communautés trop souvent marginalisées dans la lutte pour le droit et l'accès à l'avortement.

