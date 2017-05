Coup d'envoi de la construction du Complexe Médical Cité Mirabel







Une clinique nouvelle génération au coeur du développement urbain La Cité de Mirabel.

MIRABEL, QC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dignitaires, médias et gens d'affaires de la région sont réunis aujourd'hui à Mirabel, afin de souligner la pelletée de terre significative qui officialise la mise en chantier d'un tout nouveau complexe médical doté d'une clinique : le Complexe Médical Cité Mirabel. Ce complexe médical, dont la construction s'échelonnera sur 9 à 12 mois, assurera de nombreux services aux résidents de la couronne nord et des basses Laurentides. «?C'est un très grand privilège de pouvoir accueillir une clinique qui devrait compter à terme, une vingtaine d'omnipraticiens et de spécialistes d'expérience au coeur de la Cité de Mirabel?», cite Ray Junior Courtemanche, de Investissement Ray Junior.

«?La région connaît un grand essor démographique depuis plusieurs décennies et compte également parmi celles où le ratio médecins/patients orphelins est le plus bas. C'est un grand manque que nous comblons avec l'annonce de ce nouveau complexe médical et la clinique?» explique Dr Jean-François Plante, l'un des cinq médecins associés.

Grande croissance démographique

Rappelons que la population mirabelloise se chiffre à 50?513 résidents selon le recensement 2016. Depuis 30 ans, nous notons une croissance accélérée de la population sur le territoire. La MRC de Mirabel a connu, en effet, le plus haut taux de croissance des 14 MRC de la Communauté métropolitaine de Montréal et se classe au premier rang de l'indice de vitalité économique des villes de plus de 40?000 habitants du Québec, au 8e rang des 82 municipalités les plus peuplées du Grand Montréal. «?Cette croissance démographique est directement liée à l'effervescence économique et nous prévoyons une croissance anticipée de 2011 à 2036 qui se chiffre à 48 %?», a expliqué M. Philippe Rivet de la CMM. «?D'où notre décision d'arrêter notre choix sur l'emplacement stratégique de la Cité de Mirabel pour implanter cette toute nouvelle clinique?» explique Dr Mathieu Labelle, médecin omnipraticien.

Le Complexe Médical

Cette construction de 35?000 pieds carrés à vocation médicale uniquement, moderne, bâtie selon des techniques de construction novatrices, sera incontestablement un joyau au coeur de la Cité de Mirabel. «?Nous sommes ravis d'assister à la première pelletée de terre officielle de ce complexe médical qui sera ouvert à la population dès le début 2018?», se réjouit le Dr Mathieu Labelle.

Les services

Cette clinique vise à devenir un groupe de médecine familiale (GMF) à court ou moyen terme (regroupement de médecins de famille qui travaillent en étroite collaboration avec d'autres professionnels de la santé et permet à la clientèle d'avoir plus facilement accès à des soins médicaux). Elle accueillera, entre autres, une pharmacie, une clinique dentaire, des services de physiothérapie desservis par la bannière PhysioExtra. Nous y retrouverons également un service d'imagerie médicale, un laboratoire de prélèvements, des audioprothésistes, optométristes et de nombreux autres spécialistes qui viendront enrichir cette nouvelle équipe.* Cette dernière offrira un environnement médical favorisant l'application des nouveaux standards en accès adapté, 100 % informatisée avec utilisation et optimisation des processus grâce aux outils technologiques en soutien à la pratique médicale. Grâce à l'équipe multidisciplinaire qui intégrera des infirmières auxiliaires, cliniciennes et praticiennes, ainsi que tous les autres professionnels, ils contribueront à l'amélioration de la prise en charge de la santé de la future clientèle dans la région.

L'équipe

L'équipe sera formée de cinq médecins omnipraticiens - les Drs Jean-François Plante, Thinh Phung, Mathieu Labelle, Marie-Pascale Gravel et Caroline Gingras - tous issus du milieu intrahospitalier, qui ont décidé d'unir leur pratique au sein de la clinique afin de mieux servir la population. Travaillant ensemble depuis plus de 15 ans, ils partagent les mêmes valeurs et développent une philosophie et des méthodes de travail identiques. «?C'est avec fierté que nous répondons ainsi à une demande pressante, sachant que plus de 30 % de la population québécoise ne possède pas de médecin de famille?», mentionne Dr Marie-Pascale Gravel.

À propos du promoteur

Investissement Ray Junior inc. est un promoteur immobilier fondé par Ray Junior Courtemanche. En affaires depuis plus de 30 ans, Ray Junior Courtemanche a mené à terme des projets immobiliers totalisant plus de 400 millions de dollars. Également actionnaire de Construction Danam Bonzaï, cet entrepreneur a mené des projets de résidences de prestige à Blainville-sur-le-Lac, Fontainebleau et à Lorraine, ainsi que divers projets de maisons à Laval, de condos dans Lanaudière et de triplex dans le secteur Saint-Augustin à Mirabel. Il compte également plusieurs projets commerciaux à son actif, comme la Tour de la Cité de Mirabel, la Tour Saint-Jérome en construction, l'avant-gardiste projet «?La Cité des Affaires du Boisé de l'Équerre?», à Laval et le développement résidentiel et commercial de la Cité de Mirabel.

*D'excellentes opportunités sont encore disponibles. Pour en connaître les détails et faire partie de ce complexe médical, veuillez communiquer avec Denis Leclerc au 450-241-0144/dleclerc@citemirabel.com

Site Internet : www.ComplexeMedicalCiteMirabel.com

