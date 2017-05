TMX Perspectives annonce une collaboration avec IRESS pour l'intégration de l'application TCA de Produits d'analyse TMX







TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - TMX Perspectives a annoncé aujourd'hui son association avec IRESS, un important fournisseur d'outils technologiques destinés aux sociétés de gestion de patrimoine et aux marchés financiers. Cette collaboration a pour objet d'établir la compatibilité entre les produits d'IRESS et l'application d'analyse des coûts liés aux opérations, TCA, de Produits d'analyse TMX.

Grâce à cette application, les utilisateurs disposent d'un accès sécurisé à leur historique d'opérations et d'ordres et ils peuvent examiner le rendement de leurs opérations, l'acheminement de leurs ordres et la qualité des marchés à l'aide de formats intuitifs et personnalisables. L'application présente d'autres caractéristiques importantes, dont le respect de la directive sur les marchés d'instruments financiers II et la capacité d'analyse de données de négociation de titres intercotés qui sont également inscrits à la cote de bourses ailleurs dans le monde.

« Nous sommes heureux de collaborer avec IRESS afin d'offrir à notre clientèle une expérience client améliorée, notamment grâce à une compatibilité sans faille entre l'application TCA de Produits d'analyse TMX et les produits d'IRESS, déclare John Willock, directeur, TMX Datalinx. TMX Perspectives poursuit sa collaboration avec ses clients et partenaires en vue de concevoir des produits et des solutions uniques qui permettent d'élaborer efficacement des stratégies de négociation et d'engendrer des avantages concurrentiels. »

Ricardo DaCosta, vice-président, structure et solutions de marché d'IRESS, ajout ceci : « Cette collaboration intégrant des outils technologiques de pointe du secteur procurera aux clients d'IRESS des solutions enrichies d'analyse des décisions d'acheminement des ordres et du rendement d'exécution. Nous sommes ravis de faire équipe avec le Groupe TMX dans le cadre de ce projet qui vise à offrir à nos clients un maximum de moyens pour surmonter les difficultés qui évoluent et se complexifient sans cesse dans le monde de la négociation. »

L'application TCA est disponible sur la plateforme Produits d'analyse TMX, laquelle donne accès à des tableaux de bord montrant des analyses obtenues à partir de données de négociation d'actions de bourses américaines, canadiennes et européennes, ainsi qu'à des données sur les changes mondiaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.tmxanalytics.com.

