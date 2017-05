L'Industrielle Alliance déclare ses résultats pour le premier trimestre - Forte croissance des affaires couronnée par une remontée des ventes de fonds communs de placement







(TSX: IAG)

Faits saillants du premier trimestre de 2017

BPA dilué de 1,03 $

BPA dilué tiré des activités de base 1 de 1,07 $, p/r à une indication de 1,00 $ à 1,10 $

de 1,07 $, p/r à une indication de 1,00 $ à 1,10 $ Ventes nettes de fonds communs de placement de 200,0 millions de dollars

Primes et dépôts de 2,8 milliards de dollars (+42 % sur douze mois)

Drain sur les nouvelles affaires de 6 % (+0,04 $ BPA)

sur les nouvelles affaires de 6 % (+0,04 $ BPA) Ratio de solvabilité de 222 % (208 % après l'acquisition de HollisWealth)

Valeur comptable par action de 41,86 $ (+15 % sur douze mois)

QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2017, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (TSX: IAG) déclare un résultat net attribué aux actionnaires ordinaires de 110,3 millions de dollars, un résultat par action ordinaire (BPA) dilué de 1,03 $ et un rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1 de 13,4 % pour les douze derniers mois, comparativement à un résultat net de 98,3 millions de dollars, à un BPA de 0,96 $ et à un rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1 de 9,8 % un an plus tôt.

« L'année 2017 connaît un bon départ dans toutes nos activités d'assurance et de gestion de patrimoine, tant dans les secteurs aux particuliers que dans ceux aux entreprises et aux groupes, a commenté Yvon Charest, président et chef de la direction. En plus des ventes nettes remarquables enregistrées du côté de nos fonds communs de placement au premier trimestre, j'aimerais souligner les résultats générés par nos activités d'assurance collective et de gestion de patrimoine, lesquelles ont affiché une croissance des affaires notable. Nos activités d'assurance individuelle et de fonds distincts ont poursuivi sur leur belle lancée au premier trimestre, tout comme celles de notre filiale d'assurance auto et habitation. Sur un aspect stratégique, nous attendons avec enthousiasme la clôture de l'acquisition de HollisWealth, prévue en août, et continuons de rechercher des opportunités qui nous permettraient d'accroître notre présence dans le marché américain. »

« Le BPA dilué tiré des activités de base1 est de 1,07 $, ce qui est au haut de notre indication donnée aux marchés, a ajouté René Chabot, vice?président exécutif, chef des finances et actuaire en chef. Les gains liés aux marchés financiers au cours du trimestre ont aidé à pallier les fluctuations dans le secteur de l'Assurance individuelle, après près de deux années de forts gains. Nous sommes heureux de voir que le drain sur les nouvelles affaires dans ce secteur, à 6 %, a été meilleur que prévu en raison d'un plus grand volume de ventes et d'une répartition des ventes plus favorable qu'anticipé. En ce qui regarde le revenu sur le capital, de bons revenus d'investissements sont venus contrebalancer des résultats moins élevés que prévu chez iA Auto et habitation. Finalement, notre capital et notre bilan demeurent très solides. »



Faits saillants sur les résultats

Premier trimestre 2017 2016 Variation Résultat net attribué aux actionnaires (en millions) 114,4$ 102,4$ 12% Moins : dividendes sur actions privilégiées (en millions) 4,1$ 4,1$ -- Résultat net attribué aux actionnaires ordinaires (en millions) 110,3$ 98,3$ 12% Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 107,2 102,9 4% Résultat par action ordinaire (dilué) 1,03 $ 0,96 $ 7% Résultat par action ordinaire (dilué) tiré des activités de base1 1,07 $ 1,04 $ 3%

31 mars 2017 31 décembre 2016 31 mars 2016 Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1,2 13,4% 13,2% 9,8% Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base1,2 12,0% 11,9% 12,0%



1 Le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base et le résultat par action ordinaire tiré des activités de base sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » à la fin de ce communiqué pour la définition d'activités de base. 2 Douze derniers mois









Autres faits saillants financiers 31 mars 2017 31 décembre 2016 31 mars 2016 Ratio de solvabilité 222 %1 225 %1 205% Valeur comptable par action 41,86$ 40,97$ 36,48 $ Actif sous gestion et sous administration 130,2G$ 126,2G$ 117,7G$









1 En tenant compte de la réalisation de l'acquisition de HollisWealth, prévue au troisième trimestre de 2017, le ratio de solvabilité serait de 208 % (211 % au 31 décembre 2016).

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE

Rentabilité - Pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2017, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. déclare un résultat net attribué aux actionnaires ordinaires de 110,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à la même période l'année dernière. Le résultat par action ordinaire (BPA) dilué, à 1,03 $, correspond pour sa part à une augmentation de 7 % sur douze mois. Le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1 pour les douze derniers mois se situe à 13,4 %, en comparaison de 9,8 % un an plus tôt.

Le résultat par action ordinaire dilué tiré des activités de base1, à 1,07 $, et le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base1, à 12,0 %, se comparent favorablement aux résultats du premier trimestre de 2016. Ces résultats sont au haut de nos indications données pour le premier trimestre de 1,00 $ à 1,10 $ pour le BPA et de 11,0 % à 12,5 % pour le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires1. Le tableau qui suit concilie le résultat par action ordinaire divulgué avec celui tiré des activités de base1 pour le premier trimestre.



Conciliation du BPA divulgué avec celui tiré des activités de base1 (Sur base diluée) Premier trimestre 2017 2016 Variation BPA 1,03$ 0,96$ 7% Ajusté relativement à :







Gains et pertes exceptionnels







Taxe sur primes 0,04$ --



Intégration de HollisWealth 0,01$ --

Gains et pertes liés aux marchés financiers (0,12$) 0,11$

Gains et pertes liés à l'expérience des titulaires de polices en excédent d'un BPA de 0,04 $ 0,11$ (0,03$) BPA tiré des activités de base 1,07$ 1,04$ 3%



1 Le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base et le résultat par action tiré des activités de base sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS » à la fin de ce communiqué pour la définition d'activités de base. Le BPA tiré des activités de base de 2016 a été ajusté pour refléter la présentation de résultats tirés des activités de base en février 2017.

Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments qui font état de la rentabilité. Tous les chiffres sont après impôts, à moins d'indication contraire.

Le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur a augmenté de 13 % comparativement au même trimestre de l'an dernier, pour s'établir à 142,8 millions de dollars avant impôts, et témoigne d'une croissance dans tous les secteurs d'activité. Parmi les autres éléments importants qui ont eu une incidence sur la rentabilité, notons des gains liés aux marchés financiers et un drain sur les nouvelles affaires plus favorable que prévu, contrebalancés par des résultats défavorables du côté des titulaires de polices et par une charge non récurrente liée à la prolongation de la taxe sur primes jusqu'en 2024 annoncée dans le dernier budget du Québec.

L'Assurance individuelle a inscrit une perte nette de 0,17 $ par action (17,5 millions de dollars), qui s'explique par des résultats de mortalité et d'abandons défavorables (0,15 $ par action réparti en parts égales) et par une charge non récurrente de 0,04 $ par action liée à la taxe sur primes. Ces résultats défavorables ont été partiellement compensés par un gain de 0,02 $ par action lié aux marchés financiers sur les polices d'assurance vie universelle.

La Gestion de patrimoine individuel a rapporté un gain net de 0,12 $ par action (12,7 millions de dollars), attribuable principalement au programme de couverture dynamique rattaché à la garantie des fonds distincts (0,09 $ par action). Le reste provient de gains liés à la longévité des rentiers et de dépenses moindres que prévu (0,03 $ par action) ainsi que des honoraires plus élevés relativement à l'actif sous gestion découlant de la croissance des marchés (0,01 $ par action), contrebalancés en partie par les dépenses d'intégration (0,01 $ par action) liées à l'acquisition de HollisWealth.

L'Assurance collective a déclaré une perte d'expérience de 0,01 $ par action (1,3 million de dollars) liée à des demandes de règlement plus élevées que prévu relativement aux garanties prolongées dans la division des Services aux concessionnaires. Du côté des Régimes d'employés, des Solutions pour les marchés spéciaux et des prêts automobiles, les résultats enregistrés sont conformes aux attentes.

L'Épargne et retraite collectives a pour sa part inscrit un gain de 0,01 $ par action (0,7 million de dollars), lié à des résultats de longévité favorables.

Drain - Dans le secteur de l'Assurance individuelle, le drain lié aux nouvelles ventes s'établit à 4,4 millions de dollars avant impôts pour le trimestre, ou à 6 % des ventes, en comparaison d'une indication donnée pour l'année de 0 % à 15 %. La direction estime que le drain moins élevé qu'anticipé, attribuable principalement à un niveau de ventes plus élevé et à une répartition des ventes plus favorable au cours du trimestre, représente un gain de 0,04 $ par action.

Revenu sur le capital - Le revenu total sur le capital s'élève à 15,8 millions de dollars avant impôts, ce qui représente un gain net de 0,01 $ par action. Ce gain s'explique par des revenus d'investissements plus élevés (0,04 $ par action), qui ont été contrebalancés par des résultats moins élevés que prévu chez iA Auto et habitation (0,03 $ par action).

Impôts sur le revenu - Le taux d'impôt effectif s'établit à 21 %, ce qui est conforme à l'indication de 20 % à 22 % donnée aux marchés.

Croissance des affaires - Les primes et dépôts ont atteint un sommet historique de 2,8 milliards de dollars (+42 %), un résultat attribuable à de fortes entrées de fonds dans les secteurs tant individuel que collectif de gestion de patrimoine. L'actif sous gestion et sous administration a terminé le premier trimestre à 130,2 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 3 % par rapport à la fin du trimestre précédent et qui reflète une hausse des marchés et des entrées de fonds significatives. Sur douze mois, l'actif sous gestion et sous administration a crû de 11 %.

L'Assurance individuelle a encore connu de très bons résultats de ventes au cours du premier trimestre. Les ventes ont totalisé 69,8 millions de dollars (+7 %), ce qui correspond à une hausse de 11 % au Canada et à une augmentation modeste aux États?Unis. Les ventes d'assurance invalidité à primes ajustables au Canada ont continué sur leur belle lancée et ont inscrit une progression de 30 % au cours du trimestre. Les ventes totales du secteur au Canada ont atteint 46,5 millions de dollars (dont 4,9 millions de dollars en assurance invalidité à primes ajustables) et 23,3 millions de dollars aux États?Unis.

Le secteur de la Gestion de patrimoine individuel a enregistré un troisième trimestre de ventes nettes de fonds de placement positives, attribuables à une amélioration sur douze mois des affaires liées aux fonds communs de placement. Les ventes brutes de fonds communs de placement ont augmenté de 175 %, pour s'établir à 783,8 millions de dollars au premier trimestre, avec des entrées nettes de fonds de 200,0 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 291,2 millions de dollars au même trimestre en 2016. La croissance enregistrée au cours du trimestre est attribuable au succès de la stratégie de marketing mise en place à l'égard des deux principaux canaux de distribution, soit les distributeurs affiliés et les conseillers indépendants, qui ont tous deux livré une bonne croissance au cours du trimestre.

Les fonds distincts ont continué de générer de bons résultats, avec des ventes brutes de 554,5 millions de dollars (+22 %) au premier trimestre et des ventes nettes de 164,7 millions de dollars, en comparaison avec un résultat de 142,6 millions de dollars en 2016. La société occupe toujours le premier rang au Canada en termes de ventes nettes de fonds distincts et le troisième en termes d'actif.

Le secteur de l'Assurance collective a inscrit des ventes totales de 212,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 22 % sur douze mois. La division des Régimes d'employés a connu un très bon trimestre et réalisé des ventes de 35,9 millions de dollars (+99 %). La division des Solutions pour les marchés spéciaux a rapporté des ventes de 54,5 millions de dollars (+7 %). La division des Services aux concessionnaires a inscrit des ventes de 75,7 millions de dollars (+14 %) en assurance crédit, de 46,5 millions de dollars (+18 %) en assurance biens et risques divers et enregistré des émissions de prêts autos totalisant 85,9 millions de dollars (+6 %).

Dans le secteur de l'Épargne et retraite collectives, les ventes ont totalisé 475,2 millions de dollars au premier trimestre (+42 %), avec une forte croissance du côté des produits d'accumulation.

Chez iA Auto et habitation, les primes souscrites ont enregistré une croissance de 13 % au premier trimestre, pour s'établir à 59,4 millions de dollars. La majeure partie de cette croissance découle de nouvelles initiatives d'affaires.

Capital - Au 31 mars 2017, le ratio de solvabilité s'établissait à 222 %, comparativement à 225 % à la fin du trimestre précédent. Cette diminution est liée à l'environnement macroéconomique. On estime que la clôture de l'acquisition de HollisWealth, prévue pour le troisième trimestre de 2017, devrait avoir une incidence à la baisse sur le ratio de solvabilité de 14 points de pourcentage.

Dividende - Le conseil d'administration a approuvé un dividende à 35 cents par action ordinaire en circulation de la société. Ce dividende sera payable le 15 juin 2017 à tous les actionnaires inscrits le 26 mai 2017.

Réinvestissement des dividendes et achat d'actions - Les actionnaires inscrits qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la société pour réinvestir le prochain dividende qui sera versé le 15 juin 2017 doivent s'assurer que le formulaire dûment rempli parvient à Computershare au plus tard à 16 h le 19 mai 2017. Pour savoir comment vous inscrire, visitez le site Web de la société à l'adresse www.ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises en vertu du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la société seront achetées sur le marché secondaire et aucun escompte ne s'appliquera.

Protection macroéconomique - La société conserve une importante protection contre d'éventuelles baisses des marchés boursiers et des taux d'intérêt à long terme. Au 31 mars 2017 :

La société est en mesure d'absorber une baisse d'environ 27 % de l'indice S&P/TSX avant d'avoir à renforcer ses provisions mathématiques pour les engagements envers les titulaires de polices;

La société est en mesure d'absorber une baisse de 50 % de l'indice S&P/TSX avant de voir son ratio de solvabilité chuter en deçà de 175 % et une baisse de 63 % avant de voir son ratio de solvabilité chuter en deçà de 150 %;

L'incidence sur le bénéfice net attribué aux actionnaires ordinaires pour un exercice complet découlant d'un repli soudain de 10 % des marchés boursiers serait de 29 millions de dollars;

L'incidence sur le bénéfice net attribué aux actionnaires ordinaires d'une baisse de 10 points centésimaux du taux de réinvestissement initial (IRR) serait de 23 millions de dollars; l'incidence d'une baisse similaire sur le taux de réinvestissement ultime (URR) serait de 62 millions de dollars. Comme divulgué en fin d'année 2016, l'IRR et l'URR sont actuellement bien protégés dans les réserves actuarielles, ce qui contribuerait à absorber d'éventuels mouvements dans ces taux.

Indications aux marchés pour 2017

Bénéfice par action ordinaire : fourchette cible de 4,65 $ à 5,05 $ (4,20 $ à 4,60 $ en 2016);

Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires : fourchette cible de 11,0 % à 12,5 %;

Ratio de solvabilité : fourchette cible de 175 % à 200 %;

Ratio de distribution du dividende : fourchette entre 25 % et 35 %, la cible étant le point médian;

Taux d'impôt effectif : fourchette cible entre 20 % à 22 % (18 % à 20 % en 2016);

Drain lié aux nouvelles ventes : cible annuelle de 6 % des ventes dans le secteur de l'Assurance individuelle avec une fourchette trimestrielle entre 0 % et 15 % (15 % ±5 % en 2016).

Les indications pour le rendement des capitaux propres et le bénéfice par action ordinaire excluent tout renforcement potentiel des réserves en 2017.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements financiers non conformes aux IFRS

iA Groupe financier publie ses résultats et ses états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Toutefois, la société publie également certaines mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS (non conformes aux FRS). Une mesure est considérée comme non conforme aux IFRS aux fins de la législation canadienne sur les valeurs mobilières lorsqu'elle est présentée autrement que selon les principes comptables généralement reconnus utilisés pour les états financiers audités de la société. Les mesures financières non conformes aux IFRS sont souvent accompagnées des mesures financières conformes aux IFRS et comparées avec ces dernières afin d'en établir la concordance. Pour certaines mesures financières non conformes aux IFRS, il n'existe toutefois aucune mesure directement comparable selon les IFRS. La société est d'avis que les mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières non conformes aux IFRS utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière déterminées conformément aux IFRS. La société incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit.

Les mesures financières non conformes aux IFRS publiées par la société incluent, sans toutefois s'y limiter : le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires, le bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base, le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires tiré des activités de base, les ventes, les ventes nettes, l'actif sous gestion (ASG), l'actif sous administration (ASA), les équivalents de primes, les dépôts, les mesures de provenance du bénéfice (le bénéfice anticipé sur l'en-vigueur, les gains et pertes sur les résultats techniques, le drain lié aux nouvelles ventes, les changements d'hypothèses, les mesures prises par la direction et le revenu sur le capital), le capital, le ratio de solvabilité, les prêts émis, les sommes à recevoir et le taux de perte sur prêts autos moyen.

Le bénéfice par action ordinaire tiré des activités de base est une mesure non conforme aux IFRS qui permet de mieux comprendre la capacité de la société à générer des bénéfices renouvelables. L'estimation faite par la direction du bénéfice par action ordnaire tiré des activités de base exclut : 1) les éléments exceptionnels, y compris, sans toutefois s'y limiter, les changements d'hypothèses en fin d'année et les gains et pertes d'impôt; 2) les gains et pertes découlant des marchés et qui sont liés aux polices d'assurance vie universelle, aux fonds de placement et au programme de couverture rattaché aux garanties des fonds distincts; 3) les gains et pertes qui excèdent 0,04 $ par action pour le drain sur les nouvelles affaires en assurance individuelle, pour les résultats techniques par unité d'exploitation (Assurance individuelle, Gestion de patrimoine individuel, Assurance collective, Épargne et retraite collectives et iA Auto et habitation) et pour les revenus d'investissements sur le capital.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés de la société. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections de la société à l'égard d'événements futurs.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par iA Groupe financier; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes.

Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion 2016 de iA Groupe financier et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés de iA Groupe financier, de même que dans d'autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com .

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de la société à la date du présent communiqué. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à publier une révision de ceux-ci afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

Documents relatifs aux résultats financiers

Pour un rapport détaillé sur les résultats de la société du premier trimestre, les investisseurs sont invités à consulter le Rapport de gestion pour le trimestre terminé le 31 mars 2017, les États financiers et les notes afférentes qui s'y rattachent ainsi que notre trousse d'information supplémentaire, qui sont tous disponibles sur le site Internet de iA Groupe financier à l'adresse www.ia.ca sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Rapports financiers et sur le site de SEDAR, à www.sedar.com .

Conférence téléphonique

La direction tiendra une conférence téléphonique pour présenter les résultats du premier trimestre de la société le jeudi 11 mai 2017, à 11 h 30 (HAE). Pour écouter la conférence téléphonique, il suffira de composer le 1 800 699-0623 (sans frais). La conférence téléphonique sera également disponible en différé, pendant une semaine, à compter de 14 h le jeudi 11 mai 2017. Pour écouter la conférence téléphonique en différé, il suffira de composer le 1 800 558-5253 (sans frais) et d'entrer le code d'accès 21848671. Une webdiffusion de la conférence téléphonique (en mode audio seulement) sera également disponible à partir du site Internet de la société, à l'adresse www.ia.ca .

Assemblée annuelle

iA Groupe financier tiendra son assemblée annuelle le jeudi 11 mai 2017, à 14 h (HAE), au Centre des congrès de Québec, situé au 1000, boulevard René-Lévesque Est à Québec. Des webdiffusions vidéo et audio de l'assemblée ainsi qu'une copie de la présentation de la direction seront disponibles sur le site Internet de la société, à l'adresse www.ia.ca , sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Conférences et présentations.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier célèbre cette année son 125e anniversaire. iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. L'entreprise compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 08:44 et diffusé par :