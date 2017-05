Avis aux médias - Le gouvernement du Canada lancera la plus importante célébration des sciences du pays







ST. JOHN'S, NL, le 11 mai 2017 /CNW/ - Kate Young, secrétaire parlementaire pour les Sciences et députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, donnera le coup d'envoi officiel à l'Odyssée des sciences, une célébration nationale des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques.

L'Odyssée des sciences fait découvrir aux collectivités locales l'émerveillement et l'enthousiasme que procurent les sciences et favorise une solide culture scientifique au Canada. Parmi les activités qui se dérouleront aux quatre coins du pays, mentionnons des démonstrations scientifiques dynamiques et des activités interactives destinées aux enfants et aux familles.

La députée et secrétaire parlementaire Young, accompagnée de B. Mario Pinto, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), fera également une annonce nationale au sujet du financement d'organismes qui oeuvrent auprès des jeunes afin de stimuler leur intérêt pour les sciences et le génie.

Date : 12 mai 2017



Heure : Arrivée des médias : 9 h 15 (HAT)

Annonce officielle : 9 h 45



Lieu : Johnson GEO Centre

Reception Hall

175 Signal Hill Road

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Suivre la ministre Duncan dans les médias sociaux

Twitter : @MindesSciences

Instagram : mindessciences

Suivre le CRSNG sur Twitter : @nserc_crsng

Suivre l'Odyssée des sciences sur Twitter : @Od_Sci

SOURCE Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :