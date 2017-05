Ivanhoé Cambridge et son partenaire Callahan Capital Properties font l'acquisition du 125 South Wacker Drive au centre-ville de Chicago







MONTRÉAL et CHICAGO, IL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ivanhoé Cambridge et son partenaire Callahan Capital Properties ont annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition du 125 South Wacker Drive au centre-ville de Chicago pour environ 145 M$ US.

« Le 125 South Wacker Drive est un excellent ajout à notre portefeuille de bureaux à Chicago, composé de propriétés de grande qualité dans les secteurs West Loop, Central Loop et River North », a déclaré Arthur Lloyd, président, Bureaux, Amérique du Nord d'Ivanhoé Cambridge.

« Nous sommes vraiment ravis de pouvoir tirer parti de l'emplacement exceptionnel et des attributs du 125 South Wacker Drive. Nous prévoyons apporter des améliorations au hall d'entrée, aux ascenseurs et à d'autres installations afin d'offrir un environnement de bureaux des plus modernes à nos locataires actuels et ceux à venir », a fait remarquer Tim Callahan, chef de la direction de Callahan Capital Properties.

À propos du 125 South Wacker Drive

Le 125 South Wacker Drive est un immeuble de bureaux de 53 500 m2 (576 000 pi2) et 31 étages idéalement situé à l'angle de South Wacker Drive et de West Adams Street dans le sous-marché West Loop de Chicago. La propriété, qui jouit d'un emplacement stratégique sur Wacker Drive, se trouve à seulement une rue de Union Station, à moins de trois rues de l'Ogilvie Transportation Center et à deux rues à peine d'un important arrêt CTA L, en plus de profiter de la proximité immédiate d'importantes voies rapides et de nombreuses lignes d'autobus CTA. La propriété offre diverses prestations à ses locataires, notamment un club de conditionnement physique, un centre de congrès, un restaurant rapide et des services financiers. Initialement utilisé comme siège social de Northern Trust, l'immeuble offre une qualité de construction supérieure à la moyenne.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l'immobilier, investit dans des propriétés et des sociétés immobilières de grande qualité situées dans des villes clés à l'échelle du globe. Elle le fait prudemment et avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Fondée au Québec en 1953, Ivanhoé Cambridge a bâti une entreprise verticalement intégrée partout au Canada. Dans le monde, la Société s'associe à des partenaires clés et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés respectifs.

Par l'entremise de filiales et de partenariats, Ivanhoé Cambridge détient une participation dans près de 800 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiel, des bureaux, des centres commerciaux et de la logistique. Les actifs d'Ivanhoé Cambridge s'élevaient à environ 56 G$ CA au 31 décembre 2016. La Société est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements, visitez : ivanhoecambridge.com.

À propos de Callahan Capital Properties (CCP)

Callahan Capital Properties (CCP) est une société privée d'investissement immobilier qui se concentre exclusivement sur l'acquisition et la gestion d'immeubles de bureaux de grande qualité situés dans les quartiers des affaires au centre des grandes villes constituant des portes d'accès aux États-Unis. CCP détient actuellement avec Ivanhoé Cambridge, son partenaire stratégique, une plateforme de bureaux de près de 1,486 M m2 (16 M pi2) répartie entre New York, Boston, Chicago, Seattle, Denver et Los Angeles. Pour plus de renseignements, visitez callahancp.com.

SOURCE Ivanhoé Cambridge

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :