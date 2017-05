L'Industrielle Alliance annonce le paiement d'un dividende sur ses actions ordinaires et privilégiées







QUÉBEC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (iA Groupe financier) (TSX: IAG) a annoncé aujourd'hui le paiement d'un dividende trimestriel de 0,35 $ par action ordinaire en circulation pour le trimestre se terminant le 31 mars 2017. Ce dividende sera payable le 15 juin 2017 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 26 mai 2017.

L'Industrielle Alliance rappelle aux actionnaires ordinaires souhaitant adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la société qu'ils doivent s'inscrire au plus tard à 16 heures le 19 mai 2017 pour le réinvestissement du prochain dividende. Pour savoir comment s'inscrire au régime, il faut visiter le site Internet de la société, à l'adresse www.ia.ca, sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises dans le cadre du régime seront acquises sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

L'Industrielle Alliance a aussi annoncé aujourd'hui :

le paiement d'un dividende trimestriel de 0,2875 $ par action privilégiée à dividende non cumulatif de catégorie A - série B. Ce dividende sera payable au comptant le 30 juin 2017 à tous les actionnaires privilégiés inscrits le 31 mai 2017;

le paiement d'un dividende trimestriel de 0,26875 $ par action privilégiée à dividende non cumulatif de catégorie A - série G. Ce dividende sera payable au comptant le 30 juin 2017 à tous les actionnaires privilégiés inscrits le 31 mai 2017.

Tous les dividendes versés par la société sur ses actions ordinaires et privilégiées sont des dividendes déterminés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation fiscale provinciale et territoriale correspondante.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier célèbre cette année son 125e anniversaire. iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. iA Groupe financier compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 08:48 et diffusé par :