La Société de fiducie CST embauche Avnish Dhingra à titre d'agent responsable, Gestion du risque







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 11 mai 2017) - La Société de fiducie CST (CST) a annoncé aujourd'hui que Avnish Dhingra s'est joint à la société à titre d'agent responsable, Gestion du risque. Avnish aura le mandat de superviser le service de la gestion du risque de CST et de veiller à ce que ses systèmes de gestion du risque soient robustes et que la société exerce ses activités dans les limites de sa tolérance au risque.

« Je suis heureuse d'annoncer qu'Avnish Dhingra s'est joint à l'équipe de direction canadienne de la Société de fiducie CST, a déclaré Margot Jordan, présidente et chef de la direction de CST. Avnish est un responsable chevronné de la gestion du risque et un conseiller de confiance en matière de leadership d'affaires. Il a dirigé des équipes de professionnels dans tous les aspects de la gestion du risque d'entreprise et opérationnel. Il a mis en place de nombreux programmes favorisant les pratiques de saine gestion du risque afin de gérer les contrôles et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Avnish détient un MBA en gestion du risque, Finances et consultation, ainsi qu'une maîtrise en gestion du risque et performance opérationnelle.

« CST est en pleine croissance et prévoit bénéficier des occasions extraordinaires qui se présenteront », a déclaré Avnish. Je suis impatient de renforcer nos pratiques de gestion du risque et de permettre à la société d'atteindre ses objectifs stratégiques. Avnish possède plus de 10 ans d'expérience en gestion du risque opérationnel et d'entreprise dans le secteur financier, et plus récemment à titre de directeur, GRE/GRO chez Genworth Canada. Ses connaissances inestimables de la mise en oeuvre de stratégies de gestion du risque et de la création d'une solide culture de gestion du risque seront un atout considérable pour l'équipe de CST.

À propos de CST

Basée au Canada et possédant des bureaux à Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver, la Société de fiducie CST (CST) offre des solutions mondiales aux émetteurs par l'intermédiaire de points d'accès locaux. CST et sa société affiliée, American Stock Transfer & Trust Company (AST), offrent des services exhaustifs de transfert d'actions, des services fiduciaires aux entreprises, d'agent d'information, de sollicitation de procurations et de régimes d'employés à plus de 8000 émissions d'actions et à plus de cinq millions d'actionnaires. Ensemble, CST et AST servent des sociétés situées dans l'ensemble de l'Amérique du Nord dont la taille varie de celles qui lancent un premier appel public à l'épargne à des sociétés Fortune 100. L'organisation offre des services pleinement intégrés aux participants aux marchés financiers de partout dans le monde.

