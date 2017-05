FPT Industrial renouvelle et renforce son partenariat avec l'Ecole Polytechnique de Milan







La marque de groupes motopropulseurs de CNH Industrial confirme et étend sa collaboration avec l'Ecole Polytechnique de Milan et sa Fondation, qui inclut le parrainage des activités de recherche au sein de l'université.

LONDRES, le 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- FPT Industrial, marque de CNH Industrial (NYSE : CNHI /MI : CNHI), l'un des fournisseurs leaders mondiaux de groupes motopropulseurs industriels, confirme son rôle d'acteur majeur dans l'alliance entre le monde des affaires et le milieu universitaire. La marque a renouvelé et étendu sa collaboration technique avec l'Ecole Polytechnique de Milan et sa Fondation.Le programme spécifique de recherche est soutenu financièrement par FPT Industrial via des subventions pour les moteurs à combustion au diesel et au gaz naturel, ainsi que pour les systèmes de post-traitement. Ce programme devrait s'étendre jusqu'en 2019. Cette annonce a été faite ce matin lors d'une présentation organisée à l'Université Aula Magna, en présence d'Annalisa Stupenengo, Présidente de la marque FPT Industrial, de Ferruccio Resta, Recteur de de l'Ecole Polytechnique de Milan, ainsi que de Gianantonio Magnani, Président de la Fondation de l'Ecole Polytechnique de Milan et de PoliHub.

« Cette opportunité de collaboration avec un centre d'excellence et de recherche technologique tel que l'Ecole Polytechnique de Milannous offre la chance de participer au développement des compétences professionnelles qui contribueront, dans un futur proche, à nous permettre de faire face aux défis du marché, » a déclaré Annalisa Stupenengo, Présidente de la marque FPT Industrial. « FPT Industrial, l'Ecole Polytechnique de Milan et sa Fondation collaborent d'ores et déjà étroitement depuis de nombreuses années. L'objectif consiste à nouveau à faire de cette collaboration une opportunité concrète et utile à la fois pour les étudiants de l'Université Polytechnique, qui suivent une formation dans un environnement professionnel, et pour FPT Industrial, qui confirme son engagement et son soutien continu dans le domaine de la recherche.»

« Le renforcement des liens avec les grandes réalités entrepreneuriales a toujours été l'un des objectifs de l'Ecole polytechnique de Milan, » a commenté Ferruccio Resta, Recteur « une grande université technologique comme la nôtre constitue le lieu idéal pour développer des synergies, en améliorant les talents à la fois universitaires et entrepreneuriaux. Les partenariats tels que celui avec FPT Industrial offrent également des retombées importantes dans le domaine de l'innovation d'un secteur stratégique pour notre pays ainsi que pour les moteurs industriels. »

« La Fondation de l'Ecole Polytechnique de Milan travaille depuis près de 15 ans afin de nouer des relations plus étroites et plus fortes entre l'université et les entreprises, » a déclaré Gianantonio Magnani, Président de la Fondation et de PoliHub, incubateur de l'Ecole Polytechnique de Milan, « la collaboration avec FPT Industrial, qui est renouvelée aujourd'hui grâce à un nouvel accord, témoigne d'une vision commune entre la recherche et l'entreprise constitue le véritable moteur de l'innovation. Il s'agit d'un chemin de confiance, qui répond aux besoins du marché ainsi qu'aux défis posés par l'environnement. »

Les activités liées au projet seront coordonnées par FPT Industrial (via ses Centres de recherche et de développement basés à Turin, en Italie, et à Arbon, en Suisse), et menées en collaboration avec le personnel du Département énergétique de l'Ecole Polytechnique de Milan, notamment avec les équipes de recherche de l'ICE Group (Internal Combustion Engine, pour Moteurs à combustion interne) et du LCCP Group (Laboratory of Catalysis and Catalytic Processes, pour Laboratoire des processus à catalyse et catalytiques).

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

