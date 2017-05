Un jardin beau à croquer - 20e Rendez-vous horticole du Jardin botanique







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Cueillir une tomate bien mûre et encore chaude de soleil vous fait craquer? Admirer l'harmonie des formes et des couleurs d'un bel aménagement paysager vous inspire? Alors, pourquoi ne pas combiner les deux et cultiver votre propre aménagement... comestible. C'est ce que vous propose Espace pour la vie dans le cadre de son 20e Rendez-vous horticole qui se déroulera du 26 au 28 mai 2017 au Jardin botanique. Et pour souligner dignement ce 20e anniversaire, l'accès au site sera gratuit, le vendredi 26 mai , pour tous les visiteurs!

Vous aurez ainsi la chance d'échanger avec plus de 80 exposants qui présenteront une grande variété de végétaux, de plantes ornementales, de fleurs comestibles, de même que tout plein d'accessoires de jardin originaux. Et pour cultiver davantage votre passion gourmande pour le jardinage, sept conférenciers viendront partager leur savoir-faire en matière d'aménagement comestible. En voici un bref survol.

Côté cour, côté jardin!

Manger les fleurs de son jardin? Pourquoi pas? C'est ce que Guillaume Pelland de Paysage gourmand vous expliquera lors de sa conférence « Vivaces comestibles pour un paysage gourmand ». Puis, découvrez « Le plaisir d'un potager BIO avec des fertilisants biologiques » avec Michel Aubé (Gloco). Et le mot aquapoculteur, ça vous dit quelque chose? Eh bien, Olivier Demers-Dubé des Fermes aquaponiques Éau parlera de « L'aquaponie, une technique de production alimentaire innovante » qui combine aquaculture et hydroponie. Et en cette ère de sports extrêmes, pourquoi ne pas vous lancer dans le « Potager extrême : une révolution dans les jardins! » qu'animera Albert Mondor, horticulteur, auteur et conférencier. De son côté, Stefan Sobkowiak des Fermes Miracle traitera de « La forêt nourricière » ou comment réaliser un jardin selon les principes de la permaculture. Et pour les disciples de Bacchus qui rêvent de cueillir leurs propres raisins, Caroline Fontaine de Vignes chez soi vous entretiendra de « La culture de la vigne à raisin » dans votre jardin. Le week-end se terminera sur un sujet qui intéresse tous les jardiniers : « Les engrais verts au potager », une technique millénaire qu'on connaît bien pour assainir et enrichir une parcelle, mais qui, selon Yves Gagnon, nous est moins familière en préparation de sol, en rotation de culture et en culture dérobée.

Programme Mon jardin Espace pour la vie - Le jardin nourricier

Savez-vous ce qu'est un jardin nourricier? En fait, c'est tout simple. Il s'agit d'intégrer à votre potager ou à votre aménagement paysager des végétaux, des fleurs et des petits fruits qui nourrissent aussi les insectes pollinisateurs, les papillons et les oiseaux. Ce faisant, vous cultivez non seulement vos propres aliments, mais vous procurez aussi nourriture et abri aux insectes et aux oiseaux. Mieux encore, vous pouvez faire certifier votre jardin et participer, comme des centaines de jardinautes, au mouvement de protection de la biodiversité. Une bonne et belle idée qui s'adapte à tous les jardins, du plus petit balcon au plus grand jardin!

Bon anniversaire Montréal!

Le vendredi 26 mai, on fête ensemble! En effet, pour souligner le 20e anniversaire du Rendez-vous horticole et le 375e anniversaire de Montréal, l'accès à l'événement sera gratuit pour tous les visiteurs ce jour-là. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la nouvelle fleur emblème de Montréal : l'échinacée de Montréal! De conception entièrement québécoise, cette belle fleur parfois jaune orangé, parfois rose vif, n'est pas seulement jolie, elle est aussi intéressante du point de vue de la biodiversité, car elle attire notamment les abeilles. Vous pourrez vous procurer des plants à la boutique du Jardin botanique et profiter de son abondante floraison de juillet à septembre.

Prix Henry-Teuscher - Des félicitations sont de mise!

Profitez de votre visite du vendredi 26 mai, pour assister à la remise du prix Henry-Teuscher qui honorera une personnalité qui se distingue depuis de nombreuses années par sa contribution à la promotion de l'horticulture et à l'avancement des connaissances en la matière au Québec.

Horaire des conférences

Vendredi 26 mai

11 h : Le plaisir d'un potager BIO avec des fertilisants biologiques (Michel Aubé, Gloco)

13 h 30 : Vivaces comestibles pour un paysage gourmand (Guillaume Pelland)

15 h : L'aquaponie, une technique de production alimentaire innovante (Olivier Demers-Dubé)

Samedi 27 mai

11 h : Potager extrême : une révolution dans les jardins! (Albert Mondor)

13 h 30 : La forêt nourricière (Stefan Sobkowiak)

15 h : La culture de la vigne à raisin (Caroline Fontaine)

Dimanche 28 mai

13h30 : Les engrais verts au potager (Yves Gagnon)

Le Rendez-vous horticole est présenté en collaboration avec Les Amis du Jardin botanique de Montréal.

Vive la vie!

En cette année du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, Espace pour la vie célèbre le vivant et ses multiples bienfaits. Il ouvre le dialogue avec cette nature qui nous fait du bien, qui nous nourrit et nous inspire en proposant une programmation captivante, rassembleuse et festive. (#Vivelavie)

Billetterie et horaire : espacepourlavie.ca

Liste des exposants : espacepourlavie.ca/programmation/rendez-vous-horticole

IMPORTANT - Comme les années précédentes, le Jardin botanique et l'Insectarium ne participeront pas à la Journée des musées, le dimanche 28 mai.

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

