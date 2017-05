Le premier ministre Trudeau participera au Sommet des PDG de Microsoft à Seattle dans l'État de Washington







OTTAWA, le 11 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il participera au Sommet des PDG de Microsoft à Seattle, dans l'État de Washington, les 17 et 18 mai pour promouvoir le corridor d'innovation de Cascadia, encourager l'investissement dans le secteur canadien de la technologie et attirer des talents de calibre mondial au Canada.

Sous le thème « The CEO Agenda: Navigating Change » (l'agenda du PDG : Naviguer à travers le changement), le sommet de cette année rassemblera plus de 150 dirigeants. Pendant le Sommet, le premier ministre Trudeau présentera le Plan pour l'innovation et les compétences du budget de 2017 et discutera de la façon dont le Canada aide les entrepreneurs et les innovateurs canadiens à transformer leurs idées en entreprises prospères.

Le premier ministre Trudeau rencontrera aussi le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee.

Citation

« Le Canada tire sa plus grande force des compétences, de l'ardeur au travail, de la créativité et de la diversité de sa main-d'oeuvre. Le Canada est reconnu comme un leader mondial de la recherche et du développement dans de nombreux domaines comme l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la programmation 3D. Notre gouvernement continuera à aider les entreprises canadiennes à croître et à créer de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, dans l'économie de la haute technologie d'aujourd'hui. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le commerce bilatéral de produits et services entre le Canada et les États-Unis était d'environ 882 milliards de dollars en 2016.

Près de 400 000 personnes et plus de 2 milliards de dollars en produits et services traversent la frontière canado-américaine chaque jour.

Le commerce bilatéral entre le Canada et l'État de Washington s'élevait à 19,8 milliards de dollars en 2016. Quelque 223 300 emplois dans l'État de Washington dépendent de la relation avec le Canada sur le plan du commerce et de l'investissement. Le Canada est l'une des principales destinations des exportations en provenance de l'État de Washington .

Lien connexe

Le présent document se trouve également à l'adresse http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :