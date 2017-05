H2O Innovation améliore son programme de suivi de performance des systèmes et vise le développement d'une suite de solutions numériques et logicielles







H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) annonce qu'elle lance une version plus performante de son programme de suivi de performance, auparavant connu sous le nom de SPMCMC, désormais renommé IntelogxMC.

Le programme de suivi de performance des systèmes, développé par H 2 O Innovation au cours des quatre (4) dernières années, permet d'accéder aux paramètres d'opération d'un système de traitement d'eau à distance afin de récolter, de normaliser et d'analyser des données; le tout affiché dans un tableau de bord complet. Le programme permet aux opérateurs d'optimiser leur système de traitement d'eau, de générer des rapports périodiques et des graphiques automatiquement, en plus d'analyser les tendances. « Comme son nom l'indique, IntelogxMC fournit les renseignements et l'interprétation exhaustive des données d'opérations et utilise les connaissances, qu'H 2 O Innovation a développées en filtration membranaire, afin de surveiller l'état du système et prévoir les besoins de maintenance. IntelogxMC permet aux opérateurs de déterminer à quel moment effectuer la maintenance et le nettoyage de leur système de filtration membranaire en fonction de l'interprétation intelligente des données », a déclaré Greg Madden, vice-président du pilier d'affaires de produits de spécialités et services d'H 2 O Innovation.

Les utilisateurs peuvent maintenant créer leurs propres tableaux de bord et en personnaliser les aspects visuels, afin que ceux-ci puissent voir les données de la manière qui leur semble la plus sensée. L'interface présente désormais un aspect similaire au système SCADA, où l'utilisateur peut visualiser en « lecture seule » les paramètres avec des représentations graphiques de valves, d'outils et d'équipements. À titre d'exemple, afin de résoudre rapidement les problèmes de maintenance, l'utilisateur peut accéder directement aux manuels d'exploitation et de maintenance spécifiques à son système.

Selon le rapport du Global Water Intelligence, plus de 2,4 G $ (en frais d'exploitations et d'immobilisations) seront dépensés, en 2017, en équipement d'automatisation et de contrôle au Canada et aux États-Unis, et ce montant devrait atteindre 2,8 G $ en 2020 (GWI Report, 2017). H 2 O Innovation a décidé de changer le nom de son programme de suivi à distance afin de mettre davantage l'emphase sur la collecte intelligente de renseignements. La Société prévoit développer une suite de solutions numériques et logicielles servant les équipements de filtration membranaire ainsi que les systèmes de traitement d'eaux et d'eaux usées. La technologie de contrôle de coagulants de la Société, Clearlogx®, fait partit de cette plate-forme numérique, et d'autres solutions s'ajouteront à elle sous peu.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées ; ii) les produits de spécialité et services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau et de systèmes de contrôle et de surveillance ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

