Showpad lance Experiences, une nouvelle méthode pour les services des ventes d'entreprendre les clients

Le premier produit en son genre à créer des présentations immersives et dynamiques à partir de contenus statiques

SAN FRANCISCO et GAND, Belgique, 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- Showpad -- la plateforme d'activation de contenu la plus puissante au monde ? a annoncé aujourd'hui le lancement de Showpad Experiences, la première plateforme du secteur à présentation immersive, qui veille à ce que les équipes de vente et de marketing aient toujours un temps d'avance sur la façon dont les sociétés clientes achètent aujourd'hui.

Showpad Experiences épaulera les acheteurs sur la façon dont Waze aide les conducteurs, en convertissant les supports marketing statiques en une expérience immersive, interactive et d'image de marque, aux clients actuels et potentiels. Aujourd'hui, les acheteurs sont mieux informés que jamais sur les produits et les services. Les fondamentaux d'un entretien de vente réussi sont passés des détails du produit, du prix et même de la façon dont on a tissé des liens, à des entretiens reposant plus sur la valeur, où c'est l'expérience qui a le plus d'effets sur son issue. Pour plus de la moitié des acheteurs actuels, l'achat est conditionné par l'expérience d'achat, davantage que n'importe quel autre facteur. Showpad Experiences est porté par l'acquisition de la jeune pousse Hickup, basée à Londres, qui a conçu des manuels de vente mobiles.

« Showpad Experiences va changer la façon dont les équipes de vente mènent leurs entretiens avec les clients actuels et potentiels », a déclaré Pieterjan Bouten, le PDG de Showpad. « L'acquisition de Hickup renforce notre position de force sur ce formidable marché. »

Grâce à Showpad Experiences, le marketing peut créer de nouvelles façons interactives de présenter les supports existants, sans nécessairement coordonner ou créer de nouveaux documents. Et les clients potentiels, en retour, ont des entretiens plus intéressants, se concentrant de façon plus active sur ce dont ils ont besoin, et uniquement sur ce dont ils ont besoin.

« Showpad Experiences ajoute de la valeur à la façon dont nous intervenons auprès de nos clients, ce qui améliore en définitive notre capacité à faire plus d'affaires », a déclaré Graham Leeson, le responsable communication de Fujifilm. « Cela accroît la productivité des ventes, fait intervenir de façon plus approfondie nos acheteurs et donne au marketing le pouvoir de contrôler le contenu. »

L'équipe de base de Hickup, dont son fondateur Julien Lescure, rejoint Showpad dans le cadre de la finalisation de l'acquisition de la société et continuera de s'attacher à la conception et au développement de produits. Plusieurs clients importants de Showpad utilisent déjà Showpad Experiences et nous fêtons aujourd'hui sa mise à disposition à plus de 1 000 clients de Showpad.

Les principaux avantages de Showpad Experiences sont :

Optimiser les effets du marketing sur les entretiens de vente, en orientant les vendeurs vers le contenu le plus adéquat lors de chaque entretien. Augmenter la pertinence des ventes en assurant à l'acheteur une expérience narrative très parlante et s'attacher au bon contenu, en usant de navigations contextuelles et segmentées facilitant la transmission des informations les plus adaptées.

Permettre aux vendeurs d'avoir la main sur le flux de conversation pour chaque entretien, tout en gardant le contrôle sur les documents qu'ils peuvent utiliser.

« Showpad Experiences fait changer de dimension la documentation marketing et l'efficacité des équipes de vente », a déclaré Lescure. « Je suis enchanté de pouvoir développer ce type de produits chez Showpad. »

Showpad Experiences lancera trois modèles de marketing disponibles sur-le-champ pour tirer parti de la nouvelle plateforme, avec les outils permettant de les personnaliser et de mieux répondre aux besoins des équipes de vente. D'autres suivront rapidement après son lancement.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web, http://experiences.showpad.com.

À propos de Showpad

Showpad est la plateforme d'activation de contenu la plus puissante au monde, qui rend votre contenu incroyablement facile à trouver, à présenter, à partager et à mesurer. Showpad permet aux entreprises de diffuser leur contenu aux bons interlocuteurs, au bon moment, avec la plateforme de contenu la plus robuste et la plus intuitive. Avec Showpad, les équipes de vente et de marketing travaillent mieux ensemble pour accrocher les audiences, promouvoir les conversations, inspirer la fidélisation et accélérer les affaires. La plateforme Showpad se déploie rapidement et s'adapte à toutes les entreprises.

Fondée en 2011, Showpad active le contenu de plus d'un millier d'entreprises dans le monde, parmi lesquelles Johnson & Johnson, Fujifilm, SunPower, Audi et Kimberly-Clark. Showpad est basé à San Francisco et à Gand et dispose de bureaux à Portland et à Londres. Pour de plus amples informations sur Showpad, envoyez un courriel à press@showpad.com, consultez le site www.showpad.com ou suivez Showpad sur Twitter Twitter.

